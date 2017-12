Iivo Niskanen ei yltänyt palkintopallille

Iivo Niskanen ei yltänyt palkintopallisijoille miesten 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisassa Sveitsin Lenzerheidessa. Kilpailu oli samalla Tour de Ski -kiertueen toinen osuus.

Ykköseksi hiihti Sveitsin Dario Cologna, jolle Niskanen hävisi noin 23 sekuntia. Niskanen on tuloslistalla seitsemäntenä, kun väliaikalähtökilpailu on vielä kesken. Kuuma ryhmä on kuitenkin tullut jo maaliin, joten Niskasen sijoitus pysynee seitsemäntenä.

Ristomatti Hakola oli hyvässä vauhdissa ja on sijalla 12.