Iivo Niskanen selätti norjalaishaastajat – jo kolmas ykkössija Rukalla

Iivo Niskanen oli jälleen maastohiihdon miesten 15 kilometrin perinteisen kilpailun valtias Kuusamon Rukalla. Niskanen pesi maalissa venäläiset ja norjalaiset haastajansa selkeällä erolla. Toiseksi tullut Johannes Hösflot Kläbo jäi Niskasesta 13 sekuntia ja kolmannen sijan napannut Emil Iversen 14,9 sekuntia.

– Päivä ei ollut ehkä ihan sataprosenttisesti kaikista parhain, mutta vire on ollut hyvä jo pitkän aikaa. Oli kiva hiihtää. Suorituksena tänään olisi pystynyt tekemään paremminkin, jos olisi hiihtänyt tasaisemmin. Kläbo tuli kuitenkin eteen, ja piti miettiä, miten hiihtää häntä vastaan, Niskanen tuumaili Ylen televisiohaastattelussa.

Niskanen on voittanut nyt neljä maailmancupin kilpailua, ja voitoista kolme on tullut Rukalla. Maailmancupin voittoja Niskasella on nyt yhtä monta kuin henkilökohtaisia arvokisamitaleita.

– Tämä on hyvä paikka ollut ennenkin ja tämä on mahtava voitto. Yleisöä on ehkä enemmän paikalla nyt kuin koskaan. Huomasin jo aamulenkillä, miten pitkä autojen letka oli Kuusamoon päin menevälle tielle saakka. Aivan loistava tunnelma, Niskanen kiitteli.

Niskanen pääsi heti kisan alussa samaan letkaan Kläbon kanssa. Ratkaisevan nykäisyn suomalainen teki viiden kilometrin jälkeen, eivätkä muut hiihtäjät pystyneet enää vastaamaan Niskasen tykitykseen.

Niskasen jälkeen kymppisakin miehittivät ainoastaan norjalaiset ja venäläiset hiihtäjät. Norjalaisia kymmenen joukossa oli viisi, venäläisiä neljä.

Sunnuntaiseen Rukan minikiertueen päättävään takaa-ajokilpailuun Niskanen pääsee lähtemään kolmantena, 18 sekuntia ensimmäisenä lähtevän Kläbon jälkeen. Iversen starttaa ladulle toisena kaksi sekuntia ennen Niskasta.

Suomalaisten panos oli ilahduttava myös Niskasen takana. Pisteille pääsivät Perttu Hyvärinen (17:s sija), Lari Lehtonen (19:s) ja Juho Mikkonen (26:s). Ristomatti Hakola joutui jättämään Rukan kisaviikonlopun kesken tulehtuneen varpaan takia.