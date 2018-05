Iivo Niskanen viihtyi Lahden mäkimontussa Red Bull 400 -kisassa: ”Olin sentään painoluokkani ykkönen”

Elämäsi rankin 400 metriä! Kyseisellä sloganilla markkinoitu Red Bull 400 -ylämäkijuoksukisa Lahden suurmäen huipulle tarjosi lähes kaikille osallistujille juuri sen, mitä ennakkoon oli peloteltu.

Kova puristus se oli myös olympiavoittaja Iivo Niskaselle, joka kapusi Lahden suurmäen montusta Betonin torniin. Suunnistuksessa peruskuntopohjansa valanut Mikko Patana oli miesten finaalin ykkönen. Niskanen kamppaili kolmanneksi.

– Olin sentään oman painoluokkani ykkönen. Edessä viilettäneet kaverit olivat aika kevyitä, Niskanen maisteli suoritusta ja sijoitusta aurinkoisessa ja lähes helteisessä mäkimontussa

– Paransin sentään Puijon kisoista, joissa en koskaan yltänyt top-kolmoseen.

Niskanen myhäili reteesti, kun hän onnistui kukistamaan pahimman kilpakumppaninsa, yhdistetyn supermiehen Ilkka Herolan.

– Se oli pääasia, että ”Ilu” jää taakse. Perjantainen pitkä yhteinen pyörälenkki taisi viedä Herolasta mehut, Niskanen naurahti.

Niskasen oli helppo tunnustaa, ettei kilpailu alastulorinteen ja hyppyrimäen vauhtimäessä ollut lasten leikkiä.

– Se on todella paha. Ennen kaikkea se on erikoista. Kipuamista on vaikea selittää. Se pitää itse kokea. Sen voin sanoa, että kestävyyspohjaa tämä vaatii. Jaloista täytyy löytyä jerkkua. Finaalin kärkipäässä operoi muun muassa suunnistajia ja hiihtäjiä, joten kyllä sekin jotain kertoo.

Ilma kiertää kopassa

Niskanen on ehtinyt ladata jonkin verran akkuja ennen uuden harjoituskauden alkua. Olympiavoittaja piti Ylläs–Levi-hiihdon jälkeen pari viikkoa lomaa huhtikuun loppupuolella.

– Olen jo aloitellut pikkuhiljaa treenit. Maltillinen lähtö arkeen.

Toukokuun lopussa Niskanen ottaa vielä viikon verran vapaata ennen kuin harjoituskausi alkaa totisempana.

– Lomamatka tulee etenkin henkisesti tärkeään paikkaan. Pääkoppaa pitää päästä tuulettamaan, Niskanen korosti.

Lisäpotkua luisteluhiihtoon

Talvesta tulee monella tapaa mielenkiintoinen. Hiihdon MM-kilpailut pidetään Itävallan Seefeldissä, jossa suomalaisässä puolustaa 15 kilometrin perinteisen tavan MM-kultaansa. Harjoitus- ja kilpailukauden tavoitteet ovat selvät.

– Vapaan hiihtoa pitää hioa edelleen. Otin viime talvena askeleita oikeaan suuntaan, mutta kyllä siinä riittää yhä petraamista. Vapaan tekniikkaa ja lihaskestävyyttä on vielä vara parantaa.

Niskanen tekee tarkemmat kausisuunnitelmat myöhemmin valmentajansa Olli Ohtosen kanssa.

– Tyytyväisyys pysäyttää kehityksen. Haluan edelleen kehittyä jokaisella osa-alueella. Tiedän myös pystyväni siihen. Luisteluhiihdon parantuminen on kuitenkin selvä päätavoitteeni.