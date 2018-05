Iivo Niskasen hevonen jahtaa 110 000 euron pottia

Ravikevään huipentuma koittaa lauantaina Vermossa, kun kymmenen juoksijaa asettuu viivalle kilpailemaan Finlandia-ajon herruudesta.

Lähtöön saapuu kotimaan hevosten lisäksi osallistujia Italiasta, Ranskasta ja Ruotsista. Suomalaisedustajia on kolme: Victory Bonsai, Midnight Hour ja Regent Zet.

Victory Bonsain kilpailua on Helsingissä jännittämässä myös sen osaomistaja, hiihtäjä Iivo Niskanen, joka omistaa oriin yhdessä ravipersoona Kari Lähdekorven kanssa.

Hevonen on treenissä Marko Hakkaraisella. Valmentaja sanoo, että kaksi edellistä kilpailuaan voittanut Victory Bonsai on tuntunut viimeistelyissä hyvältä. Kuluva viikko on edetty hevosen kanssa tavalliseen tapaan, kuten kohti mitä tahansa ravilähtöä.

Valmentajalle pääsy mukaan Finlandia-ajon kaltaiseen arvostettuun kutsukilpailuun merkitsee valtavasti.

– Ainutkertainen kokemus elämässä, hän sanoo.

Hakkarainen ohjastaa hevosta itse, ja valjakko kiihdyttää kymmenen hevosen mailin ryhmäajossa radalta neljä.

– Olen tyytyväinen, jos pystymme esiintymään edustuspaikkamme arvoisesti. Jos olemme puolivälin paremmalla puolella, sitten kaikki on mennyt aivan hyvin. Huippuhevosia ovat kaikki mukana olevat, mutta nämä lähdöt on aina ajettava ensin. Minulla ei ole muita suosikkeja kuin omani, Marko Hakkarainen sanoo.

Ruokaa oikeaan aikaan

Victory Bonsai on valmentajan mukaan mukava tapaus.

– Kun se vaan saa ruoan oikeaan aikaan eteensä, silloin sen kanssa kaikki toimii, hän naurahtaa.

Suomalaiset eivät tänä vuonna kuulu lähdön suurimpiin suosikkeihin. Victory Bonsai sai niistä parhaan lähtöpaikan, Ossi Nurmosen valmentama Midnight Hour kiihdyttää numerolla kuusi ja Antti Ojanperän valmentama Regent Zet numerolla kahdeksan. Ulkomaalaisista kovimpia spekulaatioita ennakkoon käydään muun muassa ranskalaisosallistujista Uza Josselynistä ja Billie de Montfortista.

Voittaja palkitaan 110 000 eurolla. Ensimmäiseksi sijoittunut saa myös paikan Tukholmassa toukokuun lopussa ajettavaan Elitloppetiin.