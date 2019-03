Iivo Niskasta tuskin nähdään MM-kisojen päätösmatkalla

Puijon Hiihtoseuran Iivo Niskasta ei nähtäne Seefeldin MM-hiihtojen päätösmatkalle sunnuntain miesten 50 kilometrin vapaan yhteislähtöön.

– Haluaisin hiihtää, mutta en ehkä pysty.

– Kiire tulee, jos meinaa olla sunnuntaina kunnossa. Siitä on aika tiukka paikka palautua Kollenille, minkä voitto minulta vielä puuttuu. Siellä olisi mielenkiintoista hiihtää yhtä hyvässä kunnossa kuin täälläkin, MM-pronssimitalisti tuumasi miesten viestin jälkeen.

Maailmancupin ohjelmassa on viikon kuluttua Oslo ja legendaarinen miesten 50 kilometriä perinteisellä.

Tiukka MM-kisarypistys välillä maastohiihdolle jopa helteisissä lukemissa on vienyt Niskasesta mehut.

– Ei ole ollut mikään helppo keikka. On tässä hiihdetty aika paljon kilpaa, puijolainen tunnusti.

Maajoukkueen miesten valmennusvastuuta kantava Teemu Pasanen totesi viestin jälkeen vielä keskustelevansa kuopiolaisen kanssa.

– Aika selvä ehkä on. Iivo on hiihtänyt nyt todella paljon kilpailuja. On jo vähän väsymystä.

– Jos itse kokee, ettei välttämättä pysty parastaan antamaan, on Holmenkollenin 50 kilometriä varmasti tärkeä matka. Sitä Iivo ei ole koskaan voittanut, Pasanen jatkoi.

Niskanen oli varautunut tuttujen sponsoritölkkiensä kanssa autourheilusta tuttuihin suihkuihin.

– Ajattelin, että laitetaan Puijon miesten kanssa mitalikuohuvat. Ei voi mitään.

Niskasen energiajuomat ovat saaneet jo oman minibaarinsa liiton rekasta.

– Huoltomiehet ovat pysyneet virkeinä, Niskanen velmuili.

Sisaruksista toisenkin, Kerttu Niskasen, MM-urakka loppui ennen naisten päätösmatkaa, lauantain 30 kilometrin vapaan hiihtoa. Kerttu Niskasen sijaan matkalle starttaavat Krista Pärmäkoski, Laura Mononen, Riitta-Liisa Roponen ja Eveliina Piippo.

Sosiaalisen median perusteella Vieremän Koiton urheilija olisi halunnut olla mukana MM-päätöslähdössä.

– Yksi huono tulos sairastelun jälkeen ja MM-kisat oli siinä. En saanut mahdollisuutta enää näyttää kuntoani näissä kisoissa. Olo nyt on hyvin surullinen ja pettynyt, mutta kisat jatkuvat jo ensi viikonloppuna Holmenkollenilla, Niskanen kertoi Instagram-tilillään.

Koittolainen sairastui hengitystieinfektioon ennen pariviestiä, ja joutui jättämään kisan väliin. Hän starttasi tiistaina naisten kymmenen kilometrin perinteisen kilpailussa, sijoitus 22.