Iivon faniklubi aisti kehonkielestä mitalivauhdin

Noin 20 henkilön kokoinen Iivo Niskasen kannattajaporukka ei jää fanilippujensa koossa norjalaisten esimerkiksi Emil Iversenin tai Johannes Hösflot Kläbon huutoryhmien varjoon.

Olympiavoittajan kasvot liehuvat ilmassa Seefeldin pääkatsomon parhailla paikoilla, samalla kun mustiin #superiivo -takkeihinsa pukeutuneet suomalaiset huutavat kilpaa kannustusta ladulla hiihtävälle mestarille.

– Teemme kaikkemme Iivon menestyksen puolesta täällä katsomossa, porukka sanoo kuorossa.

Kuopiolaista oli kannustamassa Seefeldin MM-pronssille keskiviikkona niin vaimo Saana Niskanen, vanhemmat Eero ja Tarja Niskanen kuin myös iso joukko ydintukijoita.

Yksi heistä on Inlook Oulun toimitusjohtaja Juha Kukkola.

– Iivon kehonkielestä on koko kisojen ajan aistinut, että hän on mitalikunnossa, Kukkola kommentoi.

– Jos on podiumilla, on se aina plussaa. Totta kai hän tavoitteli kultaa. Mutta urheilu on yllätyksellistä. Kaikkea voi sattua ja tapahtua.

Niskasen kannattajat olivat merkinneet kalentereihinsa MM-kisareissun Seefeldiin vuosi sitten Niskasen olympiakultaan johtaneen hiihdon jälkimainingeissa. Osa ryhmästä majoittuu 160-neliöisessä huoneistossa kylän keskustassa. Hintaa majoituksella tuli 4 000 euroa.

– Olemme paikan päällä viikon ajan.

Pohjoispohjanmaalaisten lisäksi ryhmässä on myös pohjoissavolaisia "Iivon faniklubin jäseniä". Jari Vilmin ja Kukkolan mukaan keskiviikkona on lupa juhlia. Luotto Niskasen menestymiseen on ollut jo etukäteen niin kova, että porukka oli varannut ravintolan iltaa varten hyvissä ajoin.

– Tämä on juhlapäivä.

Vilmi kehuu Seefeldin kisojen tunnelmaa ja olosuhteita. Totta kai aurinkoinen keli on auttanut fiiliksen nousemisessa.

Superiivo -takit ovat herättäneet hyväksyntää ja kunnioitusta muiden fanien keskuudessa.

– Paljon on tullut positiivista palautetta ja yhteiskuvia.

Kukkolan mukaan Iivo Niskasen suuruutta urheilijana ei ymmärretä joka puolella Suomea yhtä hyvin kuin lajin suurmaassa Norjassa.

– Varsinkaan kehäkolmosen sisäpuolella hän ei näy.

Yhteistyökumppanin näkökulmasta Puijon Hiihtoseuran urheilija on loistava. Niskanen löytää aikaa kalenteristaan myös sponsoreilleen.

– Tiedän, milloin voimme käyttää hänen palveluksiaan. Helppoa ja antoisaa. Iivo on silläkin puolella todella ammattimainen kaveri, joka osaa hoitaa hommansa.

Iivo -faniklubin seuraava kisaturistireissukin on jo piirretty suunnitelmiin. He suuntaavat Tour de Skin ladun varrelle ensi talvena.