Ilkka Herolalle uran paras sijoitus yhdistetyn maailmancupissa – kapusi toiseksi Klingenthalissa

Ilkka Herola on sijoittunut toiseksi yhdistetyn maailmancupin kilpailussa Saksan Klingenthalissa. Sijoitus on Herolan uran paras maailmancupissa. Herola on aiemmin napannut kaksi kolmossijaa.

Herola hävisi ykköstilan ainoastaan 0,5 sekunnilla Norjan Jarl Magnus Riiberille, joka varmisti samalla maailmancupin kokonaiskisan voiton jo tässä vaiheessa kautta.

Herola lähti ladulle 54 päästä kärjestä.

Muista suomalaisista Eero Hirvonen oli viides, Arttu Mäkiaho 16:s ja Leevi Mutru 30:s.