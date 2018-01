Ilonen ja Korhonen golfasivat jatkoon Dubaissa

Suomen Mikko Ilonen ja Mikko Korhonen jatkavat Dubaissa golfin miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa kahdelle viimeiselle kierrokselle.

Kun toinen kierros on kesken, Ilonen on pelannut kierrokset kaksi alle parin eli kentän mittatuloksen. Korhonen on Ilosta yhden lyönnin jäljessä. Tulokset riittävät viemään suomalaiset jatkokierroksille.

Korhosen lähtöaikaa siirrettiin sumun takia lähes kolmella tunnilla.

– Aamu meni vähän odotteluksi. Olosuhteet olivat kuitenkin ihan hyvät. Ei vain ollut hyvä päivä. Löin vähän sinne tänne ja sain huonon alun kierrokselle, Korhonen kommentoi tiedotteessaan.

Ilonen teki toisella kierroksella kuusi birdieä ja neljä bogia. Korhosen tuloskortissa oli kakkoskierrokselta kolme birdieä ja kaksi bogia.