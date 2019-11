Ilves haki pisteet Turun Pride-ottelusta – TPS yhä ilman kotivoittoa

Turkuhallissa loistivat lauantaina kaikki sateenkaaren värit, kun Turun Palloseura isännöi Tampereen Ilvestä jääkiekon miesten liigahistorian toisessa Pride-ottelussa. Väriloisto ei kuitenkaan tuottanut turkulaisille riemun hetkiä. Ilves voitti 6–1, ja TPS on edelleen Liigassa ilman kotivoittoa.

– Haluamme Pride-teemalla edistää tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta suomalaisessa urheilukulttuurissa, tiivisti HC TPS:n toimitusjohtaja Santtu Jokinen.

Turkuhallin lehtereillä oli lauantaina vajaat 4 500 katsojaa. TPS on heikon alkukauden takia kärsinyt yleisökadosta, ja kolmesti katsojamäärä on jäänyt alle neljän tuhannen. Lauantaina TPS-fanit olivat kuitenkin palanneet omaan katsomoonsa keskiviikon boikotin jälkeen.

– Valmentajan vaihto näkyi perjantaina yksittäisenä piikkinä lipunmyynnissä, mutta huolestuttavan paljon olemme yleisötavoitteesta jäljessä. Kotivoittoja pitäisi tulla, jotta katsomot täyttyisivät, Jokinen totesi.

TPS:n tuore päävalmentaja Marko Virtanen ei onnistunut siivittämään vielä toisessa ottelussaan joukkuetta kotivoittoon.

– Maaottelutauon aikana panen ainakin puolustuspelin täydelliseen remonttiin, Virtanen totesi.

Kärkikaksikko Tappara ja Kärpät voittovireessä maaottelutauolle

Tappara ja Kärpät suuntaavat maaottelutauolle miesten jääkiekkoliigan selvänä kärkikaksikkona. Liigaa johtava Tappara kukisti lauantaina kotonaan Lukon 3–2 ja Kärpät kotonaan HIFK:n 2–0.

Muissa otteluissa Jukurit kaatoi kotonaan Ässät 2–1, JYP haki 4–0-vierasvoiton KooKoosta ja Sport hävisi kotonaan Pelicansille 1–3. Jukurien ja Ässien ottelu ratkesi voittolaukauskisassa.

Tappara on kerännyt 19 pelaamastaan kamppailusta 48 pistettä. Ottelun vähemmän pelannut Kärpät on kolmen pisteen päässä. Yhteensä 34 pistettä 19 pelistään kerännyt JYP on kolmantena.

Tappara karkasi Tampereella avauserässä 2–0-johtoon Sami Moilasen ja Niko Ojamäen osumilla. Ojamäen maali syntyi ylivoimalla.

Lukko tuli tasoihin Ponthus Westerholmin ja Pathrik Westerholmin osumilla. Kristian Kuusela ratkaisi Tapparalle voiton päätösminuuteilla.

Lukko on sarjataulukossa neljäntenä kolmen pisteen päässä JYPistä.

Puljujärvelle syöttöpisteitä

Jesse Puljujärvi sai syöttömerkinnän Kärppien molempiin maaleihin, joista ensimmäisen viimeisteli Michal Kristof ylivoimalla ja toisen Jakub Krejcik.

Kärpät on vahvassa vireessä, sillä joukkue on voittanut kuusi viime peliään. HIFK:n neljä kamppailua kestänyt voittosarja päättyi.

Liiga jatkuu 12. marraskuuta KooKoon ja HPK:n välisellä ottelulla.