Ilves saa sittenkin nauttia NHL-sopimuksen tehneen puolustajansa palveluksista

Jääkiekkopuolustaja Lassi Thomson teki viime viikolla kolmivuotisen tulokassopimuksen NHL-joukkue Ottawan kanssa, mutta Ilveksen verkkosivujen mukaan 18-vuotias puolustajalupaus kiekkoilee ensi kaudella Tampereella. Ilves ehti kiinnittää Thomsonin jo toukokuussa, ja Ottawa antaa pelaajan kypsyä kotimaansa kaukaloissa.

– Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen paikka NHL:ssä on taas askeleen lähempänä. Tulevan kauden pelaan kuitenkin Ilveksessä, mistä on erittäin hyvät fiilikset. Nyt on ensimmäinen mahdollisuus pelata kasvattajaseurani liigajoukkueessa, mikä on aina ollut unelmani, Thomson pohdiskeli.

Tupsukorvien pelipaidassa Thomson viiletti edellisen kerran kaudella 2017–18, kun hän pelasi vielä A-nuorissa. Viime kauden hän kiekkoili Pohjois-Amerikan WHL-juniorisarjassa.