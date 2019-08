Inter kaatoi KPV:n ja nousi sarjakärkeen

Turkulainen Inter voitti miesten jalkapalloliigassa KPV:n 2–1 ja nousi sarjan kärkeen. Ottelun avausosuma nähtiin neljännellä minuutilla, kun kotijoukkue Interin Timo Furuholm ohjasi pallon maalin edestä verkon perukoille. KPV:n tasoituksen laukoi 80. minuutilla komeasti takaylänurkkaan Ishmael Yartey. Voitto-osuman tykitti maalin kattoon Connor Ruane, kun ottelua oli takana 87 minuuttia.

Interin ero toisena olevaan KuPSiin ja kolmantena olevaan Ilvekseen on kaksi pistettä. Ilves on pelannut kärkikaksikkoa ottelun vähemmän. KPV on sarjataulukossa viimeistä edeltävänä.