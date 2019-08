Inter nousi voitollaan jalkapalloliigan kärkeen, Ilves jäi kotikentällään yllättäen tasapeliin RoPSia vastaan

Turkulainen Inter nousi miesten jalkapalloliigan kärkipaikalle voitettuaan kotonaan IFK Mariehamnin 1–0. Ottelun ainoan maalin laukoi käsivirheestä tuomitusta rangaistuspotkusta Mika Ojala, kun kamppailua oli takana 83 minuuttia.

Myös vieraat pääsivät yrittämään maalia rangaistuspotkusta, mutta Keaton Isaksson laukoi pallon maalin ohi avausjakson lopussa.

Inter on tasapisteissä Ilveksen kanssa. Ilves jäi sunnuntaina 2–2-kotitasapeliin RoPSia vastaan. Molemmilla on koossa 33 pistettä, mutta Interillä on kaksikosta parempi maaliero. Ilves on pelannut ottelun Interiä vähemmän.

Muissa tämän päivän otteluissa KuPS pelasi kotonaan 1–1-tuloksen HIFK:ta vastaan ja FC Lahti nappasi 1–0-kotivoiton KPV:stä.

Tampereen kamppailussa RoPS siirtyi vierasjohtoon avauspuoliajan lopussa, kun Lucas Lingman laukoi pallon Kevin Kouassivi-Benissanin mainiosta syötöstä verkon perukoille. Tuore lainahankinta Kouassivi-Benissan nähtiin ensimmäistä kertaa RoPSin paidassa.

Toisen puoliajan alussa vieraat karkasivat kahden osuman päähän Matias Tammisen maalilla, kun pallo painui takanurkkaan. Pitkään ei kotiyleisön tarvinnut odottaa kavennusta. Asialla oli Lauri Ala-Myllymäki, jonka kääntölaukaus painui maaliin.

Osuma oli Ala-Myllymäelle kauden kymmenes. Ala-Myllymäelle tarjottiin mainiota tasoituspaikkaa, mutta Antonio Reguero torjui hänen rangaistuspotkunsa.

Lopulta tasoitus nähtiin, kun Baba Mensah ohjasi aivan ottelun lopussa tamperelaisten toisen maalin.

Myös Ilveksen riveissä nähtiin uusi kasvo, kun maajoukkuepelaaja Janne Saksela tuli toisen puoliajan alkupuolella vaihdosta kentälle.

Helmke ja Rangel lensivät suihkuun

Kotijoukkue FC Lahden osuman teki Jeronimo Amione, joka ohjasi pallon Jasin-Amin Assehnounin komean nousun jälkeen verkon perukoille. Maali syntyi noin varttitunti ennen ottelun loppua.

KPV:n Hendrik Helmke lensi avausjakson lopussa suihkuun saatuaan ottelun toisen keltaisen korttinsa. Helmke sai kamppailun toisen varoituksen estettyään lahtelaisten nopean vapaapotkun.

HIFK siirtyi Kuopiossa vierasjohtoon seitsemännellä minuutilla Jabar Sharzan lauottua kulmapotkutilanteessa pallon komeasti maaliin.

KuPS tuli toisen puoliajan alkupuolella tasoihin Petteri Pennasen viimeisteltyä suoraan ilmasta. Lisäajalla KuPSin Lucas Rangel lensi suihkuun.