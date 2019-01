Inter vahvisti rivejään Eero Tammisella ja Athletic Bilbaon upottaneella espanjalaisjyrällä

Jalkapallokauteen valmistautuva FC Inter vahvistaa rivejään Eero Tammisella ja espanjalaispelaaja Alvaro Munizilla, seura kertoi tiistaina.

Laitahyökkääjä Tamminen, 23, siirtyy Interiin vuoden mittaisella sopimuksella Ilveksestä. Tamminen on tehnyt pelaamissaan 118 jalkapalloliigan ottelussa 13 maalia.

– Eero on vielä nuori pelaaja, joka on kehittynyt paljon ja erityisesti viime kaudella. Voimakas ja urheilullinen pelaaja, joka on hyvä molemmilla jaloilla, päävalmentaja Jose Riveiro kommentoi.

Keskikenttäpelaaja Muniz, 30, siirtyy Turkuun Espanjan kolmannella sarjatasolla pelaavasta Inter de Madridista. Sopimus on vuoden mittainen optiolla toisesta vuodesta.

Espanjalainen sarjajyrä on pelannut Segunda B -sarjassa yhteensä 225 ottelua. Viime kaudella Muniz vei joukkueensa Formenteran Espanjan cupin neljännesvälieriin upottamalla voittomaalin Athletic Bilbaon verkkoon.