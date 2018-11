Interlagosin rata ei saa Räikköstä herkistymään

Interlagosin rata Sao Paulossa on paikka, jossa Kimi Räikkönen sinetöi formula ykkösten maailmanmestaruutensa vuonna 2007. On silti ihan turha odottaa, että Räikkönen herkistyisi radalla jotenkin erityisesti.

– Minulla ei ole rataa kohtaan mitään erityisiä tuntoja. Voitin täällä mestaruuden, mutta en ajattele sellaisia. Muistot eivät muuta tämän kauden asioita, Räikkönen totesi torstaina.

Hän yrittää Ferrari-tallin kanssa Brasiliassa parhaansa, että valmistajien MM-titteli ratkeaisi vasta kauden päätöskilpailussa Abu Dhabissa. Mercedes on italialaistallia edellä, mutta ei tavoittamattomissa.

– Tilanne ei ole meille vahvin mahdollinen, mutta taistelu jatkuu. Katsotaan miten käy.

Räikkönen lähtee kauden päätyttyä Ferrarilta Sauberille, mutta ei mene kesken kauden asioiden edelle.

– Tunne ei ole yhtään sen erilaisempi kuin muinakaan vuosina. Tallille merkkimestaruus on tärkeä, ja siksi näitä kisoja ajetaan, Räikkönen totesi.

Ferrari ei ole voittanut valmistajien MM-sarjan mestaruutta kymmeneen vuoteen. Räikkönen ei halunnut torstaina arvuutella, kuinka paljon tuo kymmenen vuoden ajanjakso painaa tallin vastuuihmisten mielessä.

– Sitä on parasta kysyä heiltä itseltään. Minun elämääni se ei muuta, mutta tietenkin yritämme voittaa täällä.

Bottas vitsituulella

Autonvalmistajien maailmanmestaruuden varmistaminen Mercedekselle on Valtteri Bottaksen loppukauden ainoa tavoite. Hän ei suuremmin pidä väliä, onko hän itse MM-sarjassa kolmas vai neljäs.

– Jos sijoitun MM-sarjassa kolmanneksi, joudun menemään Kansainvälisen autoliiton FIA:n gaalaan. Jos olen neljäs, niin sinne ei tarvitse mennä, Bottas tuumasi Sao Paulossa, jossa kuljettajat valmistautuvat Brasilian gp-viikonloppuun.

– Tämä oli tietysti vitsi, Bottas varmisti.

Mercedes on valmistajien MM-pisteissä piikkipaikalla, 55 pistettä edellä Ferraria, kun ajamatta on kaksi kilpailua.

– Haluamme olla paras talli. Voitamme tallina ja haluamme olla parhaita kaikessa. Siksi mestaruus on tärkeä asia, Bottas selitti.

Mercedes teki Bottaksen mukaan valtavasti töitä löytääkseen syyn edellisen kisan eli Meksikon gp:n rengasongelmilleen. Bottas oli tiiviisti mukana selvitystyössä.

– Kyse on monista mekaanisista asioista. Tiedämme nyt, missä olemme tehneet virheitä, emmekä halua toistaa niitä, Bottas sanoi.

Radassa on luonnetta

Kuljettajien MM-sarjassa Bottas on neljäntenä. Hänen edellään kolmantena on Ferrarin Kimi Räikkönen, joka johtaa suomalaisten pistetaistelua 236–227. Maailmanmestaruuden Meksikossa varmistanut Lewis Hamilton ja toisena oleva Sebastian Vettel pysyvät suomalaisten edellä.

– Lewis ja minä haluamme tietysti olla täällä Brasiliassa niin korkealla sijoituksissa kuin mahdollista, jotta voisimme varmistaa valmistajien MM-tittelin jo ennen Abu Dhabin päätöskisaa. Se vaatii onnistumista aika-ajossa ja kilpailussa, Bottas sanoi.

Viime vuonna Bottas ajoi Brasiliassa toiseksi.

– Toivottavasti saan nyt yhtä vahvan viikonlopun kuin silloin. Tämä on hyvä rata ajaa, ja siinä on sellaista luonnetta, jota ei löydy muilta radoilta. Monien ratojen mutkat ovat samantyyppisiä, mutta täällä on omanlaisiaan kurveja.