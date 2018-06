Iranin maajoukkuevalmentajalla ongelma: "Kukaan ei halua pelata meitä vastaan"

Jalkapallon MM-lopputurnaukseen osallistuvalla Iranin maajoukkueella on ongelmia MM-valmistautumisessa. Lauantainen ottelu Kreikkaa vastaan peruttiin, ja myös Kosovoa vastaan suunniteltu peli on peruuntunut. Päävalmentaja Carlos Queiroz on tuskastunut tilanteeseen, sillä Turkissa valmisteluleiriä viettävällä Iranilla on alla vain pelit Turkmenistania ja Turkin B-joukkuetta vastaan.

– Valmisteluamme on kritisoitu paljon, mutta kriitikot tietävät, että kukaan ei halua pelata meitä vastaan. Iranilla on ongelmansa, Queiroz sanoi Iranin uutistoimisto Mehrille saksalaissivusto Kickerin mukaan.

Queiroz viittasi luultavasti Iranin poliittisiin riitoihin. Yhdysvallat päätti toukokuussa palauttaa Iranin vastaiset talouspakotteensa.

Iran pelaa MM-kisoissa kovassa alkulohko B:ssä Espanjan, Portugalin ja Marokon kanssa.