Irlantilainen Katie Taylor kukisti Eva Wahlströmin verisessä MM-ottelussa

Irlantilainen Katie Taylor on säilyttänyt ammattinyrkkeilyn kevytsarjan maailmanmestaruuden, kertoo muun muassa Irish Mirror.

Taylor kukisti suomalaisen Eva Wahlströmin legendaarisessa Madison Square Gardenissa isketyssä ottelussa.

Wahlström on vasta toinen suomalainen, joka on esiintynyt MSG:ssä kehässä New Yorkissa. Edellisen kerran kehässä taisteli suomalainen Gunnar Bärlund 80 vuotta sitten.

Irish Mirrorin mukaan Taylor esiintyi koko ottelun ajan itsevarmana ja dominoi ottelua, kun taas Wahlströmillä oli vaikeuksia keskittyä.

Wahlström sai ottelussa ainakin yhden verta vuotavan haavan päähänsä.

Ennen illan ottelua Wahlströmillä oli takanaan 22 voittoa ja yksi ratkaisematon ottelu. Nyt koettu tappio oli hänen ammattilaisuransa ensimmäinen, mutta aiemmin Wahlström on otellut alemmassa painoluokassa. Wahlström on ylemmän höyhensarjan maailmanmestari.

Vuoden 2012 olympiavoittaja Taylor on otellut ammattilaisena 12 ottelua ja voittanut ne kaikki.

"Hän tuli tänne voittamaan"

Sky Sportsille ottelun jälkeen puhunut Taylor sanoi ottelun olleen upea.

– Hän (Wahlström) tuli tänne voittamaan, joten tiesin taistelusta tulevan upea, hän sanoi.

Wahlström puolestaan kuvaili ennen ottelua Tayloria kaikkien aikojen parhaaksi naisnyrkkeilijäksi. Osa saattaa muistaa Taylorin Rio de Janeiron olympialaisista. Silloin Mira Potkonen otti amatöörinä voiton irlantilaisesta.

– Olen keskustellut paljon Miran ja hänen valmentajansa Maarit Teurosen kanssa. Pitää kuitenkin muistaa, että amatöörinyrkkeilyssä ja ammattinyrkkeilyssä ei ole juuri mitään yhtäläisyyksiä, Wahlström painotti ennen ottelua.

Myös Wahlströmille Taylor oli tuttu vastustaja.

– Amatööriaikoina Katielle hävisin, mutta uskon hänen silti muistavan minut yhtenä kovimmista vastustajistaan. Tilastot eivät ehkä ole puolellani, mutta ammattinyrkkeily on eri peli ja avaa uusia mahdollisuuksia voittoon, Wahlström sanoi tiedotteessa ennen ottelua.