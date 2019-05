Islanti hioo Signeulin timantit avauskokoonpanoon – jalkapallonaisille kahden kuukauden pelitauko ennen EM-karsintoja

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueella on kesäkuun maaotteluiden jälkeen yli kahden kuukauden tauko ennen syyskuussa alkavia EM-karsintoja. Suomi kohtaa Islannin kahdesti Euroopan huippumaiden mitellessä samanaikaisesti maailmanmestaruudesta Ranskassa.

Kahta pelaajaa lukuun ottamatta kaikki päävalmentaja Anna Signeulin valitsemasta joukkueesta pelaavat ulkomailla.

– Suurin osa pelaajista on tällä hetkellä kehityksen kannalta hyvässä ympäristössä. Vain harva pelaaja on vaihtamassa kesällä joukkuetta, Signeul kuvaili joukkueen tasapainoista tilannetta maajoukkueen tiedotustilaisuudessa Helsingissä tiistaina.

Viime syksynä Signeul korosti pelaajilleen fysiikan merkitystä kansainvälisissä peleissä. Englannissa Bristol Cityä päättyneellä kaudella edustanut hyökkääjä Juliette Kemppi kokee joukkueen hikoilleen, jotta se on valmiimpi kohtaamaan Euroopan huippumaat.

– Fysiikkavalmentaja Anne Mäkinen on tehnyt hyvää työtä, ja tuntuu siltä, että koko joukkueen fysiikka on mennyt paljon eteenpäin. Uskon kuntopohjan ja nopeusominaisuuksien parantumisen näkyvän selvästi myös kentällä, sanoi Kemppi.

Islanti hyvä mittari

Islanti on Signeulin mukaan täydellinen vastustaja mittaamaan joukkueen kehitystä juuri fysiikkapuolella.

– He ovat todella vahvoja fyysisesti ja tällä hetkellä hyvässä vireessä. Tämä on varmasti oikea mittari nähdä, ketkä pelaajista ovat valmiita aloittamaan karsinnat avauskokoonpanossa.

Huhtikuun maaotteluissa Suomi pelasi Sveitsin kanssa maalittoman tasapelin ja voitti Puolan 1–0. Kaksi nollapeliä on hyvä pohja yhteispelin viimeistelylle.

– On ilo nähdä, kuinka hyvin pelaamme yhteen, ja se on ollut isoin kehitys syksystä. Sitä kautta pystymme haastamaan isojakin maita. Nyt on viimeinen mahdollisuus hioa pikkujuttuja yhteispelissä kuntoon, mietti Kemppi.

Uutena pelaajana on mukana Hongan puolustaja Elli Pikkujämsä.

– Elli on potentiaalinen avauksen pelaaja jo lähitulevaisuudessa. Hän lukee peliä erinomaisesti, Signeul kommentoi.