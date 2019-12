"Iso hirvi" Rantanen kasvaa Forsbergin ja Sakicin seuraan – jalkavammasta toipunut Coloradon suomalaishyökkääjä on NHL:n tehokkaimpia pelaajia

Mikko Rantanen järjesti kahdella maalillaan Colorado Avalanchelle voittopisteet keskiviikon NHL-kierroksella. Colorado voitti kotikentällään Philadelphian maalein 3–1, kun "Iso hirvi" -lempinimellä (Big Moose) kutsuttu Rantanen viimeisteli isäntien 2–0- ja 3–0-johtomaalit.

– Meillä on siunattu tilaisuus katsoa Ison hirven peliä, Avalanchen twitter-tilillä ihasteltiin Rantasen toista maalia.

Rantanen ohjasi ensimmäisen maalinsa rystykosketuksella Carter Hartin vartioiman maalin takanurkkaan. Toisen osuman hän paukautti maalin edustalta tarkasti etunurkkaan. Nathan MacKinnon syötti ensimmäisen maalin ja Nazem Kadri toisen.

– Nate pelasi hienosti nopean hyökkäyksemme. Hän antoi upean syötön, kun ajoin maalille. Pääsin siitä napauttamaan kiekon maaliin, Rantanen kertasi maalejaan NHL:n nettisivuilla.

– Toinen maalipaikka syntyi, kun pelasimme vuorotellen maalin takana. Kadri antoi sitten päädystä nopean syötön, joten sain tehdä molemmat osumat hyvistä syötöistä.

Rantasella oli jo ensimmäisessä erässä loistava maalintekopaikka, mutta Hart sai hanskansa ihmeellisesti Rantasen laukauksen eteen. Sekin tilanne järjestyi MacKinnonin hienosta poikittaissyötöstä.

Tehokasta peliä

Rantanen on pelannut alle puolet joukkueensa alkukauden otteluista jalkavammansa takia. Pelaamissaan otteluissa hän on ollut huikean tehokas. Hänellä on 15 ottelusta kahdeksan maalia ja 20 pistettä.

Rantaselle on kertynyt alkukauden otteluissa 1,33 pistettä ottelusta. Tällä mittarilla hän on kauden tehokkain suomalaispelaaja ja yhdeksänneksi tehokkain koko liigassa.

Lisäksi Colorado on hävinnyt varsinaisella peliajalla vain kerran, kun Rantanen on pelannut alusta loppuun.

Colorado Avalanchen sisäisessä tilastossa Rantanen nousi mielenkiintoiseen porukkaan Philadelphia-ottelun maaleillaan. Hän on yltänyt urallaan kahdesti 20 tehopisteeseen 15:ssä tai alle 15 ottelussa.

Ainoastaan kaksi muuta Avalanchen pelaajaa on kyennyt urallaan samaan. He ovat seuralegendat Peter Forsberg ja Joe Sakic, jotka onnistuivat tempussa kolme kertaa.