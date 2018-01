Isometsä testasi Tour se Skin nousun: "Joku on varastanut minulta keuhkot"

Jari Isometsää alkoi sunnuntaina harmittaa, ettei Tour de Skin kaltaista kisamuotoa ollut hänen aktiiviurallaan. Isometsä kokeili Val di Fiemmessä loppunousua aamupäivällä hiihdetyssä lajin legendojen ja hiihtofanien Rampa-startissa.

– Tämä nousu oli mahtava vetää. Matkalla tuli mieleen, että hitto kun olisi kunnossa, niin kyllähän tätä iskisi, Isometsä innostui ja piti Touria isona edistysaskeleena vanhanaikaiseen maailmancupiin verrattuna.

Isometsä on kiertueella MTV Sportin tv-kommentaattorina, ja hän kiiruhti maaliin tultuaan alas rinteestä hiihtostadionille selostustöihin.

Isometsälle loppunousu oli lähtölaukaus vuoteen, jona hän täyttää syksyllä 50 vuotta. Hän on aktiivinen kuntoilija, joka omien sanojensa mukaan jaksaa hiihtää pitkäänkin, mutta kilpavauhtia ei enää löydy.

– Hapenotto on huono. Joku on varastanut minulta keuhkot, Isometsä tuumasi.

Hän hiihtää talvisin noin 1 500 kilometriä, mutta tänä vuonna Nummelan heikot lumiolot ovat kutistaneet määrän 500:aan.

– Lisäksi pelaan lätkää Nummelan Hockey Leaguessa eli NHL:ssä ja ikämieskaukalopalloa pari kertaa viikossa. Kesällä golf on kuntoilulajini, Isometsä kertoi.

Maailmancupissa Isometsä kilpaili viimeisen kerran tammikuussa 2006 Otepäässä. Aikuisten arvokisoissa hän kilpaili ensi kertaa vuoden 1991 MM-hiihdoissa Val di Fiemmessä.

Toinen kerta debyyttiä kovempi

Kameran kera hiihtänyt Isometsä oli yksi neljästä suomalaisesta Rampassa. Hän tuli maaliin 34. sijalla ajalla 39.55,2. Voittoon hiihti Ranskan maajoukkueen huoltomies Tao Quemere kovalla ajalla 32.43,2.

Suomen maajoukkueen huoltaja Veli-Matti Niskanen testasi loppunousua toisen kerran ja piti kokemusta raskaampana kuin ensimmäistä. Kaksi vuotta sitten hän oli kolmas, nyt 16:s ajalla 37.20,4.

– En tiedä, oliko rata muuttunut kovemmaksi vai miehellä kunto heikentynyt, haukiputaalainen Niskanen sanoi.

Niskanen, 46, huoltaa Tour de Skillä Kusti Kittilän suksia. Maailmancupin kisoissa hän on useimmiten vastuussa Riitta-Liisa Roposen suksista.

Suksihuoltajan mukaan loppunousun rata oli asetettu nyt hiukan eri tavalla kuin kaksi vuotta sitten, jolloin hän oli Rampassa kolmas. Ratamestarina toiminut kisojen tekninen asiantuntija Jussi Prykäri myönsi, että joka vuodelle pitää keksiä jotain uutta.

– Portteja on nyt kuusi tai seitsemän enemmän kuin kaksi vuotta sitten, jolloin merkkasin radan viimeksi. Jyrkissä kohdissa portteja on tiheämmin ja sitten on pitempiä suoria pätkiä, Prykäri kertoi.

Hän laittoi portit paikalleen lauantai-iltana ja hiihti radan uudelleen sunnuntaina aamulla.

Prykäri on usein maailmancupissa teknisenä asiantuntijana. Val di Fiemmessä hän on tehtävässä kolmatta kertaa Tour de Skillä.

Isometsän ja Niskasen lisäksi Rampassa hiihtivät Ski Jyväskylää edustavat Pertti Pulkkinen (52:s ajalla 42.10,8) ja Katri Munukka (70:s ajalla 44.19,1).