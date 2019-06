Italia selvisi säikähdyksellä ja jatkaa Suomen lohkon kärjessä, Kreikalle yllätystappio

Italian jalkapallomaajoukkue nousi tappiolta voittoon Bosnia-Hertsegovinaa vastaan ja jatkaa puhtaalla pelillä Suomen EM-karsintalohkon kärjessä. Italialla on koossa 12 pistettä, Suomi on toisena yhdeksällä pisteellä.

Vierasjoukkue Bosnia-Hertsegovina johti Torinossa ensimmäisen puoliajan jälkeen konkaritähtensä Edin Dzekon maalilla, mutta Lorenzo Insigne tasoitti heti tauon jälkeen. Marco Verratti iski Italian voittomaalin pitkän painostuksen päätteeksi 86. minuutilla.

– Bosnialla on teknisesti lahjakkaita pelaajia ja me olimme hieman pehmeitä ensimmäisellä puoliajalla, mutta paransimme tauon jälkeen ja voittomme oli ansaittu. Tätä vastustajaa ei ollut helppo voittaa, mutta me dominoimme toista puoliaikaa, sanoi Italian päävalmentaja Roberto Mancini UEFA.comin mukaan.

– Bosnia pelasi hienon ottelun, heidän tappionsa Suomelle oli vain töyssy tiessä. Tiesimme, että tämä on lohkomme vaikein ottelu. (Miralem) Pjanic ja Dzeko pelasivat erittäin hyvin, mutta me osoitimme luonnetta ja kykyä tehdä maaleja tilanteessa kuin tilanteessa.

Samassa lohkossa Kreikan ahdinko syveni, kun se kärsi kotonaan Ateenassa 2–3-tappion altavastaaja Armenialle. Armenia nousi kuuteen pisteeseen lohkokolmoseksi, Kreikalla on neljä pistettä, kuten myös Bosnia-Hertsegovinalla.

Seuraavassa ottelussaan syyskuun alussa Kreikan olisi tärkeää välttää tappio Suomelle, muuten entiset Euroopan mestarit uhkaavat karsiutua EM-turnauksesta toista kertaa perättäin.

Belgian voittokulku jatkuu

H-lohkossa tilanne kärjessä tiivistyi, kun Islanti kaatoi Turkin kotonaan 2–1. Lauantaina Ranskan yllättänyt Turkki oli tätä ennen voittanut kaikki kolme otteluaan, mutta Ragnar Sigurdssonin kaksi ensimmäisen puoliajan puskumaalia olivat Turkille liikaa.

Kun Ranska jyräsi samaan aikaan lilliputti Andorran vieraskentällä 4–0, ovat Ranska, Turkki ja Islanti kaikki nyt yhdeksässä pisteessä.

Belgia jatkaa I-lohkossa ilman pistemenetyksiä. Viime kesän MM-pronssimitalisti nappasi Brysselissä 3–0-voiton Skotlannista Romelu Lukakun kolmen maalin turvin ja on lohkokärjessä 12 pisteellä. Venäjä voitti Kyproksen 1–0 ja nousi yhdeksään pisteeseen.

E-lohkoa johtava Unkari voitti Walesin kotonaan 1–0.

Saksa mätti 8 maalia Viron verkkoon

Pohjois-Irlanti ja Saksa jatkavat C-lohkossa puhtaalla pelillä. Pohjois-Irlanti kaatoi Valko-Venäjän vieraissa Paddy McNairin 86. minuutin maalilla ja on nyt kerännyt 12 pistettä neljästä ottelusta.

Saksa murskasi Viron peräti 8–0 ja on yhdeksässä pisteessä. Marco Reus ja Serge Gnabry tekivät Saksalle kaksi maalia mieheen.

Vaikka Pohjois-Irlanti on aloittanut vahvasti, on syytä muistaa, että sillä on nyt takanaan kaikki ottelut lohkon heikoimpia joukkueita vastaan. Jäljellä olevissa neljässä ottelussaan Pohjois-Irlanti kohtaa kahdesti Saksan ja kahdesti Hollannin. Vasta kaksi ottelua pelanneella Hollannilla on kolme pistettä.