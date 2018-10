Italialaissivusto: Potkut Citroenilta saanut Meeke korvaa Esapekka Lapin ensi kaudella Toyotalla

Pohjoisirlantilainen Kris Meeke korvaa Esapekka Lapin Toyotan rallitallissa ensi kaudella, kertoo italialainen rallisivusto Rallyssimo. Lappi on ajanut viime ja tällä kaudella Toyotalla, mutta häntä on viety huhuissa Citroenille.

Meeke, 39, sai kesken tämän kauden potkut Citroenilta, koska hän sortui lukuisiin turvallisuutta vaarantaneisiin ulosajoihin. Citroen siirsi Meeken sivuun toukokuisen Portugalin MM-rallin jälkeen. Meeke on urallaan yltänyt viiteen osakilpailuvoittoon MM-tasolla.

Lapin lisäksi Toyotalla on ajanut tällä kaudella Jari-Matti Latvala ja virolainen Ott Tänak. Heistä Tänakin jatko Toyotalla on varmaa, ja myös Latvalan on uumoiltu jatkavan tallissa. Toyotan tallipäällikkönä toimii Tommi Mäkinen.