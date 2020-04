Italian jalkapalloliigan kautta jatkettiin ulottumaan elokuun alkupäiviin asti

Italian jalkapallopäättäjät ilmoittivat torstaina, että maan pääsarjan Serie A:n päättymispäivää on siirretty kesäkuun 30. päivästä elokuun 2. päivään. Näin tehtiin, jotta koronaviruksen keskeyttämä kausi saataisiin pelatuksi loppuun.

Italiassa ei ole urheiltu maaliskuun 9. päivän jälkeen. Maa on kärsinyt covid-19-kriisistä, Italiassa on koronavirukseen kuollut yli 25 000 ihmistä.

Serie A:n 20 seuraa päättivät tiistaina yksimielisesti, että kausi pelataan loppuun. Lopullinen päätösvalta asiassa on kuitenkin Italian hallituksella. Italian jalkapalloliiton FIGC:n toiveissa on saada joukkueharjoitukset alkamaan 4. toukokuuta, jolloin maan hallitus aikoo tällä tietoa höllentää koronakriisin tuomia sulkutoimia.

Saksan pääsarja Bundesliiga valmistautuu aloittamaan pelit 9. toukokuuta, ilman katsojia pelattavilla otteluilla. Bundesliiga olisi ensimmäinen koronatauolta palaava eurooppalainen suursarja, mutta paluu vaatii vielä poliittisen siunauksen.