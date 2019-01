Iversen jälleen Oberin valtiaaksi – Hakola lumimyräkässä 20:s

Norjan Emil Iversen voitti maastohiihdon miesten Tour de Ski -kiertueen 15 kilometrin yhteislähdön Saksan Oberstdorfissa. Italian Francesco De Fabiani hävisi 0,9 sekuntia ja Venäjän Sergei Ustjugov 2,0.

Iversen viihtyy Oberstdorfissa, sillä voitto oli hänelle paikkakunnalla jo kolmas maailmancup-uralla. Tämänpäiväinen ykköstila tuli varsin rajussa lumimyräkässä, joka osaltaan piti ison osan porukasta tiiviisti koossa läpi kisan.

– Kuten tavallista täällä, villi kisa. Ja se sopii minulle aika hyvin, Iversen totesi.

Ristomatti Hakola oli kisan 20:s, hän hävisi voittajalle 15,3 sekuntia. Lauri Vuorinen oli 37:s, eroa kärkeen 20,7 sekuntia.

Norjan Johannes Hösflot Kläbo jatkaa Tourin kärjessä ennen Ustjugovia. Kläbo oli tänään yhdeksäs, mutta matkan aikana poimitut bonussekunnit kasvattivat hänen etumatkaansa Ustjugoviin 3,5 sekunnilla. Kaksikolla on nyt eroa 15,4 sekuntia, kun jäljellä on vielä kolme kisapäivää. Hakola on kokonaiskisassa 35:s ja Vuorinen 61:s.

Kläbo ei ole vieläkään päättänyt, kisaako hän Tourin loppuun. Poisjäänti lienee kuitenkin vaikeaa johtopaikalta.

– Johdan, joten varmaan olen huomennakin ladulla, Kläbo kommentoi.

Tour jatkuu torstaina Oberstdorfissa vapaalla hiihdettävällä 15 kilometrin takaa-ajolla. Kiertue päättyy viikonlopun kahteen etappiin Italian Val di Fiemmessä.