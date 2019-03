Jääkiekkoliigan Sport hankki maalivahdin Ruotsista

Jääkiekkoliigan Vaasan Sport on tehnyt ensi kauden kattavan sopimuksen ruotsalaisen maalivahdin Stefan Steenin kanssa, kertoi seura nettisivuillaan tiistaina. Steen, 26, siirtyy Sportiin SHL-seura Örebrosta, jossa hän torjui tällä kaudella 27 ottelussa. Steen on Ruotsin mestari vuosilta 2014 ja 2015.

– Erittäin urheilullinen maalivahti, joka on kova tekemään töitä ja haluaa kehittyä paremmaksi. Stefan on ikäisekseen jo kokenut kaveri, joka on pelannut useamman kauden SHL:ssä. Hänen persoonansa sopii varmasti hyvin meidän juttuun, Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä sanoi.

Sportin toisena maalivahtina pelaa ensi kaudella Mika Järvinen.

Sport sijoittui Liigan runkosarjassa 11:nneksi ja jäi täpärästi ulos pudotuspeleistä.