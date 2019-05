Jääkiekon MM-turnaus alkaa – Suomi avaa Kanadaa vastaan

Jääkiekon MM-turnaus alkaa tänään Slovakiassa. Suomi aloittaa kisat Kosicessa alkulohko-ottelulla Kanadaa vastaan.

A-lohkossa pelaavat Suomen ja Kanadan lisäksi järjestäjämaa Slovakia, Yhdysvallat, Tanska, Britannia, Ranska ja Saksa. Alkulohkosta selviytyy kahdeksan joukkoon puolivälieriin neljä parasta.

Suomi pelaa MM-kisoissa tähdettömällä joukkueella, jossa ei ole yhtään NHL:n kirjoissa olevaa pelaajaa. Leijonat on silti pelannut valmistavissa maaotteluissa kypsää peliä ja voitti viime viikonloppuna Tshekin EHT-turnauksessa NHL-tähtiä pullistelleen Venäjän.

Yhdeksästä MM-kisoihin valmistavasta maaottelustaan Suomi on voittanut seitsemän. Slovakiassa 2011 Suomen maailmanmestaruuteen valmentanut Jukka Jalonen kehuu tämänkertaista MM-miehistöään.

– Jätkillä on virtaa niin paljon, että pitää melkein jarrutella. Tämä on yhtenäinen joukkue, joka on valmis sitoutumaan. Pelaajat eivät välitä, kuka saa tekemisistään krediittiä, Jalonen sanoo.

Suomen kapteeniksi turnaukseen valittiin kolmansissa MM-kisoissaan pelaava hyökkääjä Marko Anttila. Hän arvostaa kapteeniksi kelpuuttamistaan ja arvokisakomennusta ylipäätään.

– Hienoa pelata maajoukkueessa, on merkkiä rinnassa tai ei. Se on suuri kunnia, Anttila kuvailee.

B-lohkossa Bratislavassa pelaavat kaksi edellistä maailmanmestaruutta voittanut Ruotsi, Venäjä, Tshekki, Sveitsi, Norja, Latvia, Itävalta ja Italia. Puolivälierät pelataan 23. toukokuuta, välierät 25. toukokuuta sekä pronssi- ja loppuottelut 26. toukokuuta.

Suomen ja Kanadan ottelu Kosicessa alkaa tänään kello 17.15 Suomen aikaa.