Jääpallon suomalainen tulevaisuus kasvaa Jyväskylässä – JPS:n pojat juhlivat jälleen SM-kultaa

Eipä siitä jäänyt minkäänlaista epäselvyyttä. Jyväskylässä kasvavat jääpallon parhaat suomalaiset A-juniorit. Jyväskylän Seudun Palloseura nappasi toisen peräkkäisen P21-poikien Suomen mestaruutensa, kun Mikkelin Kampparit kaatui Viitaniemessä lukemin 5–1 (2–0). JPS oli ottelussa täysin ylivoimainen.

– Ei meillä ollut hätää missään kohdassa, ja jo etukäteen tiedettiin, että omalla hyvällä pelillä pärjätään, ottelun hahmoksi kohonnut Saku Hämäläinen kommentoi pelin jälkeen.

JPS:n nuorten joukkue on hurjan kova. Sunnuntaina kolme maalia tehneen Hämäläisen lisäksi ryhmässä on useita muitakin lupauksia, jotka vääntävät kovalla tasolla myös miesten peleissä. Mikään pieni välipala nuorten finaali ei kuitenkaan ollut miesten välierien keskellä.

– Totta kai onnistuminen maistuu hyvältä, kun pystistä pelataan. Kyllä sitä aina syttyy koviin peleihin, vaikka kyse olisikin vain junioripeleistä, Hämäläinen kertoi.

Sen kyllä näki myös nuorukaisen otteista. Illan kolmesta maalista keskimmäinen käy hyvästä esimerkistä. Hämäläinen syöksyi ahnaasti irtopalloon ja kurkotti kaatuessaankin upeasti pallon verkkoon. Toisen jakson alussa tullut 3–0-osuma taisi katkaista vieraiden selkärangan.

Aivan tuosta vain siirtyminen aikuisten peleistä junioripeleihin ei tapahdu. Ensimmäinen ongelma on palautuminen. Hämäläinenkin pelasi lauantaina kovan väännön Kamppareita vastaan miesten välierissä.

– Kyllähän se välieräpeli hieman jaloissa tuntui, mutta ei tällaisessa finaaliotteluissa voi kipuja miettiä. Ajatellaan palautumisia sitten myöhemmin, Hämäläinen hymyili.

Toinen pieni ongelma on, että pelit ovat keskenään melko erilaisia. Nuorten peleistä on kuitenkin vielä monen pelaajan kohdalla iso hyppäys miesten areenoille.

– Onhan peleissä ihan erilainen vauhti, ja on meillä myös erilaiset taktiikat miesten ja nuorten peleissä, Hämäläinen huomautti.

JPS:llä on siis vahvasti hyppysissään nuorten jääpallovaltikka. Se on siinä mielessä kova temppu, että laadukkaan jääpallotoiminnan pyörittäminen ei ole helppoa kaupungissa, jossa jääkiekko on selkeä ykköslaji. Mikä siis on JPS:n salaisuus?

– Täällä tehdään hyvää juniorityötä ja sen ansiosta joka vuosi saadaan uusia nuoria mukaan. Täällä on hyvät puitteet, ja näin jääaikaa on riittävästi. Ja varmasti myös laadukkaat valmentajat ovat yksi selitys, Hämäläinen mietti.

Oma osansa voi olla sattumallakin. Jyväskylään on osunut useita jääpallohenkisiä perheitä, joiden merkitys niin kentällä kuin taustoissa on valtava. Esimerkiksi nuorten mestaruuspokaalia kannatteli kaksikin Hämäläistä, kun Sakun lisäksi Riku-veli oli myös sunnuntaina isossa roolissa.

– Vauhti ja pelikaverit minut saivat tänne kentälle jäämään, Saku Hämäläinen kertoi.

Nyt JPS-nuorilla olisi sitten syytä juhlaan. Ne kuitenkin odottavat vasta tulevaisuudessa.

– Just puhuttiin kavereiden kanssa, että juhlitaan myöhemmin. Nyt katseet ovat ainoastaan keskiviikon miesten välieräpelissä, Hämäläinen muistutti.

Kenties juuri siitä syystä sunnuntaina juhlat kentälläkin olivat hillityt. Nuoret saivat mitalit kaulaansa, vanhemmat ottivat muutamia kuvia ja sen jälkeen Viitaniemi hiljeni nopeasti.