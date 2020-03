Jälleen 60 pisteen rajan ylittänyt Laine korosti voittoa: "Tässä vaiheessa kautta jokainen piste merkitsee"

Winnipeg Jetsin Patrik Laine rikkoi neljäntenä suomalaispelaajana 60 pisteen rajan tämän kauden NHL-jääkiekossa. Hyökkääjä Laine teki Vegas Golden Knightsia vastaan tehot 1+1 heti ensimmäisessä erässä ja nousi 61 pisteeseen. Laineen saldo koostuu 27 maalista ja 34 maalisyötöstä.

Pisteen Lainetta edellä ovat Carolina Hurricanesin Sebastian Aho (36+26) ja Florida Panthersin Aleksander Barkov (20+42). Tasan 60 pisteen rajapyykkiin on yltänyt Ahon joukkuekaveri Teuvo Teräväinen (15+45). Liigan ykkösnimellä, Edmontonin Leon Draisaitlilla on koossa 110 pistettä.

Laine on yltänyt yli 60 pisteen myös kahdella aiemmalla NHL-kaudellaan. Hankalalla viime kaudella hän jäi 50 pisteeseen.

Las Vegasia vastaan Jets sai loistoalun, ja Laine oli yksi voiton rakentajista. Nikolaj Ehlers teki Laineen syötöstä avausmaalin, kun ottelua oli pelattu vasta puolisen minuuttia. Paluukiekosta syntyneen Laineen 2–0-ylivoimamaalin aika tuli viidennellä peliminuutilla.

Jets aloitti Golden Knightsia vastaan vahvasti iskemällä ensimmäisessä erässä 3–0-johdon.

– Tarvitsimme vahvan alun, sillä ensimmäiset erät ovat olleet meille vaikeita. Kolme maalia avauserässä antoi meille itseluottamusta, Laine kertoi Jetsin Twitterissä julkaistussa haastattelussa.

Toisessa erässä Jets kasvatti johtoaan vielä yhdellä maalilla. Kotijoukkue kirjautti voittonumeroikseen 4–0.

Maalivahti sai kunnian

Vegas johtaa Tyynenmeren divisioonaa ja on länsilohkon vertailussa neljäntenä. Winnipeg nousi Keskisessä divisioonassa neljänneksi ja länsilohkossa kahdeksanneksi. Samalla ylittyi ainakin hetkellisesti pudotuspeliraja.

– Vegas on todella hyvä joukkue, ja heiltä on vaikea viedä pisteitä. Tässä vaiheessa kautta jokainen piste merkitsee, joten voitto oli arvokas, Laine sanoi. Runkosarjaa on vajaa kuukausi jäljellä.

Ottelun ykköstähdeksi Laine nosti maalivahti Connor Hellebyuckin, joka pelasi 29 torjunnalla kauden kuudennen nollapelinsä.

– Kun puolustamme uhrautuvasti, voimme pitää vastustajat nollilla. Nyt oli hyvä ilta, Hellebyuck kommentoi NHL.comille.