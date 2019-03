Jämsäläinen Eemil Pohjola ajoi Päijänteen ympäriajon ylivoimaiseen voittoon – "Voittaminen on mahtavaa, mutta lujille otti"

Eemil Pohjola päästeli ykköseksi jo 84. kerran järjestetyssä armottomien miesten ja kestävien enduropyörien perinnekisassa Päijänteen ympäriajossa eli Päitsissä.

Pitkän kisan kakkoseksi kaasutteli viime vuoden voittaja, KTM-kuski Aleksi Jukola, joka jäi ykköstilasta liki seitsemän ja puoli minuuttia. Kolmanneksi kovin oli Yamahalla porhaltanut SsMK:n Eemil Helander, jolle voittopalli jäi lähes kymmenen minuutin päähän.

Jämsästä kotoisin olevan TM-kuski Pohjolan, 25, voittoaika oli 5.39.27,34. Kisa oli kokonaismatkaltaan noin 700 kilometriä ja sisälsi 28 maastokoetta.

Lumisade ja Pate Mustajärven sanoitukseltaan perisuomalainen iskusävelmä Ukkometso tulivat väkevästi tykö Pohjolan juhliessa voittoaan kuohujuoman kera Vantaan Lavangossa, jonne Päitsi päättyi.

– Voittaminen on aina mahtavaa, mutta on myönnettävä, että lujille otti. Päitsi on aina sen verran raskas ja vaativa kisa, että kroppa joutuu siinä tosi lujille. Sinänsä reititys oli tehty hyvin, ja paljolti pääsi "rännissä" ajamaan. Tämä loppuvaiheen lumi, loska ja rapa antavat kokonaiskisasta hieman väärän kuvan. Sää kehnoutti homman vasta loppumetreillä, Pohjola puhui.

Nyt ensi kertaa Päitsin voittanut Pohjola heilutti tahtipuikkoa kisan alkuvaiheesta saakka.

– Vaikka kovaa olikin, tietyn helpotuksen tai pikemminkin varmuuden antoi se, että kisa käynnistyi kohdaltani hyvin, Pohjola puheli maalikorokkeen kupeessa.

Pohjola karistaa piakkoin Suomen lumet pyöränsä alta.

– Seuraavaksi olen mukana Italian mestaruussarjassa San Remossa. Kisa siellä käydään kahden viikon kuluttua, Pohjola selvitti.

Kilpailu alkoi Vierumäeltä

Päijänteen ympäriajoa seurasi herpaantumatta moni aiempi voittaja. Viisi kertaa – ensimmäisen kerran jo vuonna 1962 – Päitsin voittoon kiirehtinyt, nyt 80-vuotias Pertti Kärhä, ojensi "kultakukkaset" Pohjolalle.

Heinolan Vierumäeltä startanneessa Päijänteen ympäriajossa endurokuskit jättivät nyt taakseen sellaisia supisuomalaisia taajamia kuin Vesivehmaa, Kuhmoinen, Jämsä, Sysmä ja Mäntsälä. Matkaan lähti 138 kilpailijaa, joista lähes kaikki pääsivät maaliin saakka.

Päijänteen ympäriajo oli vielä viime vuonna Enduron MM-sarjan kisa. Nyt ajettiin "ainoastaan" SM-pisteistä.