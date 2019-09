Jämsän Retki-Veikkojen Merja Rantanen sai vihonviimeiseen projektiinsa voittoisan lähdön

Kun suunnistuksen MM-kisat päättyivät tovi sitten Norjassa, alkoi monella lajin huipulla uusi projekti. Se projekti siirtää urheilijan metsästä kadulle, sillä lajin MM-kisojen nykysykli on sellainen, että joka vuosi MM-tasolla kilpaillaan pidemmillä maastomatkoilla ja joka toinen vuosi sprinttimatkoilla poissa metsän uumenista. Ensi kesänä sprinttimatkat juostaan Tanskassa.

– Ihan helpolla sinällään sprinttiin siirtyminen tapahtuu. Ja helpottui se vähän senkin vuoksi, että Norjassa ei mennyt toiveiden mukaan. En oikeastaan tiedä, miksi näin kävi, mutta sellainen tunne jäi, että kropassa olisi ollut enemmänkin tarjota, Jämsän Retki-Veikkojen Merja Rantanen mietti.

Aika nopeasti kokenut Rantanen sprintin niksit muisti, sillä lauantaina hän oli ykkönen, kun Suomen huiput antoivat Huhtasuolla Suunta Jyväskylän isännöimissä kisoissa näyttöjä valitsijoille syksyn maailmancup-kierroksia varten.

– Suoraan sanottuna en tähän sen erityisemmin valmistautunut. Ja kyllähän tuo keuhkoissa kirrasi, mutta keskityin tänään vahvasti suunnistukseen. Oli ihan loistava rata. Riitti sopivasti haastetta, mutta välillä oli myös selviä pätkiä pitää vauhtia, Rantanen selvitti.

Ja panostus taitopuoleen kannatti. Aika moni liikkui Huhtasuon kaduilla yhä vauhdikkaasti kuin Rantanen, mutta JRV:n suunnistajatar liikkui sujuvasti ja tehokkaasti. Kakkoseksi rutistanut MS Parman Maija Sianoja hävisi Rantaselle 11 sekuntia ja kolmanneksi juossut Anna Haataja jo 31 sekuntia.

– Sveitsin maailmancupin kierrokselle olen lähdössä, mutta Kiinan päätöskiertueelle en pysty lähtemään, Rantanen mainitsi.

Rantanen on suunnistanut maailman huipulla jo yli 10 vuoden ajan. Kolmen lapsen äiti on jo aiemmin kertonut, että panostus huippusuunnistukseen päättyy ensi kesän jälkeen. Edessä on siis vihonviimeinen projekti kohti Tanskan sprinttimatkojen MM-kisoja.

– Haluan nähdä, miten tästä koneesta saisi vielä vähän enemmän tehoja irti, Rantanen mietti.

Käytännössä suunnistuksen sprinttimatkoilla tarvitaan haponsietokykyä enemmän kuin metsämatkoilla, ja samoin jalkojen olisi syytä liikkua nopeammalla frekvenssillä, koska alusta on kovempi kuin metsässä.

– Aion vetää treenimielessä enemmän esimerkiksi ratakisoja, Rantanen suunnitteli.

Miesten ykköseksi Huhtasuon kaduilla kiiruhti Kooveen Joni Hirvikallio. Hirvikallio kukisti tasaisessa väännössä Navin Topias Aholan kuudella sekunnilla ja Ahola oli puolestaan kuusi sekuntia Tampereen Pyrinnön Aleksi Niemeä nopeampi.

– Tavoitteena oli turvallisesti vetää viiden joukkoon. Voitto oli jopa pieni yllätys, Hirvikallio myhäili kisan jälkeen.

Syyskuussa 29 vuotta täyttävä Hirvikallio on jo pitkään ehtinyt kilpailla aivan kärjen tuntumassa, mutta lopullinen läpimurto on jäänyt tekemättä ainakin toistaiseksi. Nyt edessä lienevät edustustehtävät, sillä lauantain näytön luulisi riittävän valintaan maailmancupin ryhmään.

– Kun MM-paikkaa Norjaan ei herunut, niin alkoihan tässä jo jonkinlainen sprinttiprojekti ja ensi kesänä sellainen on edessä, kuten aika monella muullakin. Sprintti on ollut mulle luontaisesti aina aika vahva, vaikka en siihen niin täysillä ole panostanutkaan, Hirvikallio kertoi.

Vaikka Hirvikallio ei tänä kesänä Suomen MM-joukkueeseen mahtunutkaan, toivat Norjan kisatulokset itseluottamusta myös Hirvikalliolle. Suomen miehet juhlivat pitkän tauon jälkeen viestissä MM-mitalia.

– Tuntui tosi hyvältä. Kun omat kaverit pystyvät tuollaiseen tulokseen, niin silloin häviää ajatukset siitä, että maailmanhuiput olisivat jotain yli-ihmisiä, Hirvikallio huomautti.

Itseluottamus on urheilijalle tärkeä asia. Suomalaismenestyksestä Hirvikallio epäilemättä saa paljon virtaa omaan sprinttiprojektiinsa. Tosin hän ei aio täysin metsästä poistua.

– Ensi vuonna on myös EM-kisat ja kyllähän meille myös nuo kevään seuraviestit ovat tärkeitä.

Kooveessa viesteihin onkin varmasti mukavaa satsata. Hirvikallion uran kovin meriitti on Jukolan viestin voitto 2018.