"Jännittävä, haastava, raaka" – Bakussa jälleen luvassa komeaa F1-taistoa

Formula ykkösten fanit saivat pari viikkoa sitten Kiinassa maistaa, mitä autourheilun kuninkuuslaji parhaimmillaan on. Monenmoisten käänteiden jälkeen viihdyttävän kisan voittoon ajoi upealla tavalla Red Bullin Daniel Ricciardo, ja Sebastian Vettelin ja Lewis Hamiltonin kaksintaisteluksi jo uumoiltu kausi sai jälleen uutta virtaa.

Nyt edessä on Ricciardon viimeistä edellisen voiton tapahtumapaikka, kun Bakun erikoisella radalla kisataan kautta aikain kolmas Azerbaidzhanin gp. Viime kesäkuussa radalla nähtiin erinomaisen viihdyttävä koitos, ja Mercedeksen Valtteri Bottas uskoo, että formulakarkkia lienee tarjolla nytkin.

– Jännittävä, haastava, raaka, Bottas kuvailee Bakun rataa kolmella sanalla.

Moinen meinaa tietysti myös sitä, että monen asian on mentävä nappiin, jotta Bakussa pääsee juhlimaan sunnuntaina. Bottas oli radalla kisatussa Euroopan gp:ssä vuonna 2016 kuudes Williamsin ratissa, ja vuosi sitten Bakussa hän taisteli Mercedeksellään värikkäiden vaiheiden jälkeen niukasti toiseksi.

– Puhdas viikonloppu on täällä arvossaan, sillä monella kuljettajalla on jos jonkinlaista pulmaa täällä. Eli pysyminen ongelmista erossa on todella tärkeää sekä aika-ajoissa että pitkässä ja haastavassa kisassa. Tuo nähtiin vime vuonnakin, Bottas pohtii.

– Joka vuosi tästä oppii uutta. Tämä on hyvä rata, ja kisasta tulee jälleen hieno.

"Olisi yllätys, jos emme taistele kärjessä"

Ferrarin Kimi Räikköselle Baku on näyttänyt raakaa puoltaan. Viime kesän kisaan mahtui kolaria Bottaksen kanssa, rengasrikkoa, varikon läpiajorangaistusta ja lopulta keskeytys.

Kaiken jo nähnyt ja kokenut F1-veteraani ei kuitenkaan ole erityisen vaikuttunut Bakun haastavuudesta.

– Täällä pärjätäkseen et tarvitse sen kummempaa kuin millään muulla radalla. Onhan tämä erilainen, katurata, mutta varsin avoin sellainen. Katuradaksi tämä vaatii varsin alhaisen downforce-tason, ja siinä suhteessa tämä on ensimmäinen tällainen rata tällä kaudella. Joten nähtäväksi jää, missä menemme sen suhteen, Räikkönen pohtii.

– Mutta automme on ollut hyvä, myös nopeudeltaan. Olisi yllätys, jos emme pysty taistelemaan kärjessä.