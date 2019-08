Jännittävissä ennakkoasetelmissa kohti Kuninkuusraveja

Tulevana viikonloppuna ravikansan tiet vievät Lahteen, jossa valtakunnan kaksitoista parasta suomenhevostammaa sekä -oria ratkovat ravikuningattaren ja -kuninkaan seppeleistä. Valta väkisinkin vaihtuu aiempien kuninkaiden ja kuningattarien väistyttyä tänä vuonna kilpailusta syrjään.

Raviväki odottaa tulevia päiviä vesi kielellä, sillä jännittävämpää taistoa seppeleistä ei ole nähty vuosiin. Paljon tasaisista ennakkoasetelmista kertoo jo se, että kuningatarkilpaan ilmoitettiin peräti 29 tammaa. Oreja kilpaan tarjottiin vähemmän, mutta niissäkin valintaraati pääsi valitsemaan osallistujat yhdeksäntoista hevosen joukosta.

Kutkuttava jännitysnäytelmä alkaa lauantaina 2 100 metrin matkalla. Sunnuntaina ajetaan ensin 1 609 metrin matka, ja näiden kahden kilpailun yhteistuloksien perusteella kilpailijat pääsevät valitsemaan lähtöradat tittelit ratkaisevalle 3 100 metrin kuninkuusmatkalle.

"Jalostus on mennyt eteenpäin"

Aikansa supertähtien Vieterin, Vieskerin tai Valomerkin veroisia ylivertaisia ennakkosuosikkeja ei viivalla nyt ole, mikä jakaakin jännityksen ilon entistä laajemmalle joukolle ympäri Suomen. Viimeisimpänä kolmen peräkkäisen kuningatartittelin putkeen yltänyt Saaga S eläköityi viime keväänä kolmetoistavuotiaana ja siirtyi siitosuralle.

– Tänä päivänä suomenhevosten kärki on laajentunut ja jalostus on mennyt eteenpäin, joten on aiempaa vaikeampaa saavuttaa monen seppeleen putkea. Aikanaan saattoi olla vain yksi huippu ja loput osallistujat taistelivat sitten toisesta sijasta, mutta tänä vuonna seppeleelle on niin tammojen kuin oriidenkin osalta monta tavoittelijaa, seitsemän kuningatarseppelettä urallaan ohjastanut Antti Teivainen pohtii.

– Toki esimerkiksi viisi kuninkuutta juossut Viesker on ollut omana valtakautenaan parikymmentä vuotta sitten niin huippuyksilö, että se olisi varmasti vielä tänäkin päivänä siinä kilpailukunnossaan monelle erittäin kova vastus. Vieskerin kaltaiset poikkeusyksilöt syntyvät huippuhevosiksi. Semmoisen hevosen saamiseksi tarvitaan tavattoman paljon tuuria, hän jatkaa.

"Liika jännittyneisyys kostautuu"

Antti Teivainen taistelee tämänvuotisesta kuningattaren seppeleestä Juliette Laxin rattailla. Oriiden puolella mies istahtaa Caijuksen kyytiin. Juliette Lax nauttii kuningatarkandidaateista hienoisesta ennakkosuosikin asemasta, sillä yhdeksänvuotias tamma on jo voittanut tällä kaudella kymmenestä kilpailustaan peräti kahdeksan.

Mistään itsestään selvyyksistä ei kuitenkaan voida puhua, sillä uraa on varjostanut taistelu veriarvojen kanssa sekä viimeisessä pitkän matkan kilpailussaan heinäkuun alussa koettu hiipuminen keulasta takajoukkoihin. Teivainen on kuitenkin luottavainen, että kilpailu silti edesauttoi tamman valmistautumista kuningatarkilpaa kohden.

– Parhaiten Kuninkuusraveissa pärjää monipuolinen hevonen, jolla on niin vauhtia kuin kestävyyttäkin. Hevosen täytyy myös pystyä keskittymään kilpailuviikonloppuun, sillä liika jännittyneisyys siellä kostautuu. Myös valmentajalla on kilpailun onnistumisen kannalta tärkeä rooli: pohjatyöt täytyy olla tehtynä hyvin, sekä tietenkin myös herkistelyiden ja viimeistelyiden osua kohdilleen, Teivainen kuvailee.