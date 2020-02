Järvilehto laski yhdeksänneksi maailmancupin slopestylessä

Kalle Järvilehto sijoittui yhdeksänneksi lumilautailun maailmancupin slopestylen finaalikoitoksessa Kalifornian Mammoth Mountainilla. Järvilehto kirjasi parhaalla laskullaan 56,50 pistettä.

Kisan voitti Yhdysvaltain Dusty Henricksen tuloksella 84,51 pistettä. Japanin Ryoma Kimata jäi hänestä vain 0,68 pistettä, ja palkintopallin täydensi Yhdysvaltain Justus Henkes 79,56 pisteellään.

Henricksen nousi voitollaan slopestylen maailmancupin kärkeen, ohittaen Henkesin. Henricksenillä on pisteitä 1 290. Järvilehdolla on kolmesta kisasta koossa yhteensä 476 pistettä, ja sillä hän on cupin pisteissä 19:ntenä. Slopestyle-cupia on jäljellä vielä kaksi kilpailua.