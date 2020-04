Jättisarjoilla on suuri paine pyöräyttää pelit käyntiin – Bundesliiga jatkunee toukokuussa

Euroopan suurilla jalkapalloliigoilla on kova paine saattaa keskeytyksissä olevat sarjakautensa loppuun. Saksan Bundesliigaa lukuun ottamatta on kuitenkin epäselvää, koska kaudet mahdollisesti jatkuvat.

Saksan pääsarjoja pyörittävän DFL:n toimitusjohtaja Christian Seifert ilmoitti torstaina, että Bundesliigan on määrä pyörähtää uudelleen käyntiin 9. toukokuuta.

Bundesliiga on ollut muiden huippusarjojen tavoin keskeytettynä maaliskuun alkupuolelta saakka koronaviruksen vuoksi. Jos sarjan jatkaminen onnistuu, ottelut pelataan tyhjille katsomoille.

Myös Englannin, Espanjan, Italian ja Ranskan pääsarjat ovat ilmaisseet halunsa saattaa kautensa loppuun, jos koronavirustilanne sen mahdollistaa.

Jatkuuko Valioliiga kesäkuussa?

Englannin Valioliigasta on esitetty erilaisia malleja kauden mahdolliseksi jatkumiseksi, mutta mitään aikataulua ei ole lyöty lukkoon. Mediatietojen mukaan seurat olisivat halukkaita päättämään kauden viimeistään heinäkuun lopussa.

Kausi pyörähtää luultavasti aikaisintaan kesäkuussa käyntiin suljettujen ovien takana.

Myös Italian Serie A on sitoutunut pelaamaan kautensa loppuun, jos maan hallitus antaa luvan. Myös Italiassa kauden uudelleenkäynnistys tapahtuisi luultavasti ilman katsojia.

Merkittävä osa liigaseuroista on kuitenkin vaatinut kauden julistamista päättyneeksi. Italian jalkapalloliitto FIGC on todennut, että Serie A voisi jatkua aikaisintaan toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa.

Espanjan liigan pomo Javier Tebas on esitellyt kolme mahdollista vaihtoehtoa sarjan jatkumiseksi: 28. toukokuuta, 6. kesäkuuta ja 28. kesäkuuta.

Todennäköisesti kausi ei kuitenkaan jatku koronaviruksen runtelemassa Espanjassa vielä toukokuussa edes ilman katsojia.

Myös Ranskan liiga haluaa käynnistää kautensa. Sarjan on kaavailtu jatkuvan 17. kesäkuuta ja päättyvän 25. heinäkuuta.

Katsomot pysynevät tyhjinä

Kausien jatkuminen riippuu viime kädessä koronavirustilanteesta ja eri maiden kokoontumisrajoituksista.

Hyvin todennäköistä kuitenkin on, ettei suuria yleisömassoja nähdä jalkapallokatsomoissa vielä aikoihin.

Italiassa erittäin tiukat liikkumisrajoitukset pysyvät voimassa ainakin 3. toukokuuta saakka. Ranskassa rajoitukset ovat voimassa vähintään 11. toukokuuta, Englannissa 7. toukokuuta ja Espanjassa 9. toukokuuta asti. Saksassa suuret yleisötapahtumat ovat kiellettyjä heinäkuun puoliväliin saakka.

Kausien jatkuminen tietäisi suurella todennäköisyydellä suurta määrää pelaajille tehtäviä koronavirustestejä.

Lisäksi se tarkoittaisi otteluruuhkaa kesäkuukausille, sillä kierroksia on runsaasti pelaamatta.

Ainakaan Italiassa ja Espanjassa otteluita ei välttämättä ole mahdollista pelata kaikilla paikkakunnilla lainkaan, mikä toisi logistisia haasteita.

Jopa miljardin menetykset uhkana

Miksi monet sarjat kuitenkin haluavat viedä kautensa niin painokkaasti päätökseen?

Jos kaudet jäävät kesken, se tietää sarjoille poskettomia rahanmenetyksiä tv-sopimusten takia.

Valioliiga pelkää miljardin punnan eli yli miljardin euron menetyksiä, mikäli kausi ei jatku. Summasta iso osa tulisi rahoista, jotka Valioliigan täytyisi palauttaa tv-yhtiöille.

Espanjassa summien pelätään olevan lähes yhtä massiivisia.

– Puhutaan miljardin euron menetyksestä, jos emme enää pelaa tällä kaudella, 300 miljoonan menetyksestä, jos pelaamme ilman yleisöä, ja 150 miljoonan menetyksestä, jos ottelut pelataan kannattajien edessä, Espanjan liigapomo Javier Tebas sanoi aiemmin huhtikuussa AFP:lle.

Deutsche Wellen mukaan Serie A:ssa menetysten on arvioitu olevan 700 miljoonaa ja Ranskan Ligue 1:ssä 400 miljoonaa euroa, jos kaudet eivät jatku.

Kausien ennenaikaisten päättymisten pelätään johtavan monien seurojen suuriin talousvaikeuksiin ja jopa maksukyvyttömyyteen.

Sarjat yrittävät saada kautensa ajoissa päätökseen myös siksi, että seuraavan kauden alku häiriintyisi mahdollisimman vähän.

Uefa haluaa kaudet päätökseen

Oman paineensa tuo Euroopan jalkapalloliitto Uefa, joka on esittänyt toiveen kausien pelaamisesta loppuun.

Uefalla on myös suuri halu viedä tämän kauden Mestarien liiga ja Eurooppa-liiga loppuun. BBC:n mukaan Uefa pyrkii viemään kilpailut päätökseen elokuussa, jolloin kansallisten sarjojen on määrä olla loppu.

Belgian liiga ehti ilmoittaa päättävänsä kautensa kesken. Skotlannissa alasarjojen kaudet on lopetettu, ja pääsarjaa saattaa odottaa sama ratkaisu. Myös Hollannin liiga on aikeissa jättää kautensa kesken, koska joukkokokoontumiset on kielletty syyskuuhun saakka.

Uefa on uhannut ainakin belgialaisseuroja rangaistustoimilla. Belgian liiga ilmoittikin alkuviikosta, ettei lopullista päätöstä kauden loppumisesta ole vielä tehty.

Suomen jalkapalloliigan kauden alkamisajankohdasta ei ole tehty päätöstä.

Ruotsin jalkapalloliiga on ilmoittanut pyrkivänsä aloittamaan kautensa 14. kesäkuuta. Tanskassa kausi saattaa jatkua jo toukokuussa.

Muista sarjoista esimerkiksi Pohjois-Amerikan MLS pysyy keskeytyksissä ainakin 8. kesäkuuta saakka.