JBA ajaa sisään juniori-ikäisiään ja pyrkii playoffeihin – tänään Jyväskylän Monnarilla vuoden ensimmäinen kotiottelu

Jyväskylä Basketball Academy pelaa tänä iltana vuoden 2019 ensimmäisen kotiottelunsa, kun vieraaksi Monnarille saapuu Pyrintö Akatemia Tampereelta.



Yhden ottelun JBA on koripallon 1A-divarissa joulutauon jälkeen jo pelannut, kun se viime sunnuntaina kohtasi Loimaalla sarjakakkonen LoKoKo Bisonsin. Hienosti taistellut JBA taipui lopulta ennakkosuosikille lukemin 99-96. Jyväskyläläiset johtivat ottelun viimeisellä neljänneksellä parhaimmillaan kahdeksalla pinnalla. Bisons nousi kuitenkin tasoihin ja lopulta ohi päätösminuutin aikana. Vielä kolme sekuntia ennen loppua JBA:lla oli mahdollisuus tasoittaa, mutta Chrysostom Chukwuma epäonnistui vapaaheitoissaan.



– Tulosta lukuun ottamatta oli hyvä ottelu meiltä. Johdettiin kuitenkin sarjan kärkiporukkaa vastaan valtaosa peliajasta. Lisäksi meiltä puuttui kaksi tärkeää pelaajaa; Timi Puittinen ja Niilo Kärkkäinen, kommentoi JBA:n päävalmentaja Mikko Tupamäki.



Pyrintö Akatemia on Korisliigan kärkiporukoihin kuuluvan Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkue. JBA avasi kuluvan kauden voittotilinsä lokakuussa juuri Pyrintö Akatemian kustannuksella. Silloin jyväskyläläiset hakivat Tampereelta tiukan vierasvoiton 72-75 etenkin 19-vuotiaan takamiehen, Henry Boydin, upean esityksen myötä. Boyd pussitti tuossa ottelussa 29 pistettä.



– Hyvä ja vauhdikas joukkue Pyrintö on. Siellä on viitisen jätkää, jotka harjoittelevat pääsääntöisesti liigaporukan mukana ja useampi pelaaja, joilla kokemusta peleistäkin Korisliigassa tältä kaudelta, Tupamäki tietää.



Viime kohtaamisessa Pyrintöä vastaan loistanut Boyd pelaa muutoinkin mainiota kautta. Nuorukainen on esiintynyt JBA:n riveissä 13,8 pisteen ja 5,8 levypallon ottelukeskiarvolla. Pisteiden valossa JBA:n ykkönen on Valtteri Leppänen keskiarvolla 14,5. Pyrintö Akatemian tehokkain kuluvalla kaudella on ollut Joni Pohjonen, joka edelliskaudella pelasi Boydin tavoin Äänekosken Huiman 1B-divarijoukkueessa.



JBA on 1A-divarin sarjataulukossa sijalla kahdeksan eli viimeisellä playoffeihin oikeuttavalla sijalla. Tänään tuota asemaa olisi mainio paikka turvata, sillä Pyrintö on 12 pelaamastaan ottelusta voittanut vasta kaksi. JBA:lle voittoja on kertynyt neljä.



– Ensimmäinen toive alkaneeseen vuoteen on, että päästäisiin kokeilemaan, miltä meidän pelaaminen näyttäisi täydellä miehistöllä. Tänäänkin on useampi kaveri vielä pois loukkaantumisten vuoksi. Lisäksi pyritään ajamaan meidän A-juniori-ikäisiä, kuten Tiitus Kuukkanen ja Ville Virtaharju, mahdollisimman paljon sisään, Tupamäki suunnittelee.



– Totta kai playoffeihin haluamme myös mennä. Ne ovat kuitenkin oma maailmansa ja tarjoavat hienoja kokemuksia.



Koripallon 1A-divisioonaa Jyväskylän Monitoimitalolla: JBA – Pyrintö Akatemia pelataan torstaina 10. tammikuuta kello 18.30.