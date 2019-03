JBA divarin pudotuspeleihin

Jyväskylä Basketball Academy kukisti Korikouvot koripallon 1A-divisioonan ottelussa pistein 75–79. JBA varmisti voitolla paikan divarin pudotuspeleihin.

– Se on varmaa, mutta sijoitus on vielä auki, JBA:n päävalmentaja Mikko Tupamäki vahvisti.

Paikka kevään jatkopeleihin on ollut JBA:n pelaajien tavoitteena tälle kaudelle. Divarin runkosarjasta on pelaamatta kaksi ottelua ja JBA sijoittuu seitsemänneksi tai kahdeksanneksi. Jopa kuudes sija on matemaattisesti mahdollinen.

– Pudotuspelit on ollut joukkueen itsensä asettama tavoite. On hienoa, että pelit jatkuvat runkosarjan jälkeen. Pudotuspeleissä jokaisella ottelulla on merkitystä ja niistä peleistä saa paljon oppia, Tupamäki sanoi.

JBA:n voitto varmistui sunnuntaina vasta päätösminuuteilla. Kun peliaikaa oli jäljellä puolitoista minuuttia, oli tilanne tasan 72–72. JBA:n Henri Boyd onnistui kolmen pisteen heitossa ja JBA johti lukemin 72–75.

Korikouvot tuli pisteen päähän kahdella Vili Nymanin vapaaheitolla. Puoli minuuttia ennen päätössummeria Anton Kankaanpää upotti kahden pisteen heiton ja päälle vielä vapaaheiton. JBA johti pistein 74–78 ja Korikouvot oli lyöty.

– Anton teki lopussa kovat korit, Tupamäki kehaisi.

Kankaanpää heitti 18 pistettä ja otti kuusi levypalloa. Boyd onnistui bonusrajan takaa neljä kertaa ja keräsi yhteensä 16 pistettä. Myös Niilo Kärkkäinen upotti neljä kolmosta.