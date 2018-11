JBA haastaa tänään äärettömän kokeneen Lahti Basketballin – ”Ylivoimainen ennakkosuosikki sarjaan, mutta ei näitä pelejä paperilla voiteta

Jyväskylä Basketball Academy pelaa marraskuun ensimmäisen ottelunsa tänään, kun Monitoimitalolle saapuu vieraaksi Lahti Basketball. Kaiken kaikkiaan kyseessä on JBA:n kauden viides ottelu koripallon 1A-divarissa. Neljän pelatun ottelun saldo jyväskyläläisillä on kaksi voittoa, kaksi tappiota.



Päivän vastustaja Lahti Basketball kuuluu sarjan ehdottomiin ennakkosuosikkeihin. Se on aloittanut kauden puhtaalla neljän voiton saldolla. Joukkueen rivejä vahvistaa useampi äärettömän kokenut, Suomen Korisliigaa vuosikaudet tahkonnut pelimies. 32-vuotias Vesa Mäkäläinen on muun muassa voittanut Suomen mestaruuden Kataja Basketin riveissä kaudella 2016-2017. Saman ikäinen Ilkka Vuori voitti ensimmäisen SM-mitalinsa jo kaudella 2003-2004 Namika Lahdessa.



– Lahden joukkueesta löytyy Korisliiga-kokemusta varmaan toistatuhatta ottelua yhteensä. Siellä on viimeisen vuosikymmenen Korisliigan paras iso puolustaja (Mäkäläinen) ja paras puolustava takapelaaja (Vuori) sekä pari kovaa jenkkivahvistusta, luettelee JBA:n päävalmentaja Mikko Tupamäki.



-Joten onhan siinä melkoiset lähtökohdat. Lahti on paperilla sarjan ylivoimainen ennakkosuosikki, mutta olemme ennenkin Monnarilla osoittaneet, että ei näitä pelejä paperilla voiteta, Tupamäki luo henkeä.



Kovin pistemies Lahden riveissä kuluvalla kaudella on ollut 201-senttinen ja 104-kiloinen jenkkivahvistus, sentteri Henry Pwono. Tänään vastakkain on siis kaksi hyvin erilaista ryhmää. Nuori, pienikokoinen ja kovia muutoksia ennen kautta kokenut JBA haastaa selvästi kokeneemman ja kookkaamman joukkueen.



– Korinaluspelaaminen ja levypallot. Ne ovat varmasti suurimmat haasteemme tänään, Tupamäki tuumii.



”Ohuella materiaalilla mennään”



Tärkeä palanen JBA:n ryhmässä on kauden kaksi ensimmäistä ottelua loukkaantumisen takia missannut pelintekijä Valtteri Leppänen. Viime sarjaottelussa FoKoPoa vastaan Leppänen nakutti komeat 25 pistettä.



Leppäsen hienosta paluusta huolimatta sairastuvalla pelaajia vielä riittää, minkä lisäksi osa JBA:n ringistä lienee tänään mukana Jyväskylän Weikkojen 1B-divarin ottelussa.



– Varmaankin kahdeksalla miehellä lähdetään Lahtea vastaan. Ohuella materiaalilla siis mennään, ja se asettaa omat haasteensa, Tupamäki pohti lauantaina.



1A-divisioonan otteluiden lisäksi JBA pelaa koripallon Suomen Cupia. Sikäli otteluohjelma onkin ollut eriskummallinen, että JBA:n kaksi edellistä ottelua ovat olleet Forssan Koripoikia vastaan.



Reilu viikko sitten perjantaina JBA hävisi sarjaottelussa Koripojille vierasparketilla äärimmäisen niukasti 78-76. Varsinainen peliaika päättyi 71-71 JBA:n tasoitettua ottelun yhdeksän sekuntia ennen päätössumeria. Lopulta FoKoPo voitti matsin viiden minuutin jatkoajan päätteeksi.



Tämän viikon tiistaina samat joukkueet olivat sitten vastakkain Suomen Cupissa, jolloin FoKoPo haki voiton Jyväskylästä lukemin 81-89.



Koripallon 1A-divisioonaa Jyväskylän Monitoimitalolla: JBA – Lahti Basketball sunnuntaina 4.11. klo 14:00.