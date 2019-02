JBA isännöi koripallon 1A-divarissa Oulun "Ynniä" – Syksyllä joukkueiden kohtaamisessa paukutettiin peräti 211 pistettä

Jyväskylä Basketball Academy pelaa koripallon 1A-divarissa runkosarjan toiseksi viimeisen kotiottelunsa tänään. Monitoimitalolle päivällä saapuu vieraaksi Oulun NMKY.

Ottelusta voidaan uumoilla tasaista ja viihdyttävää. JBA:lla on vielä mahdollisuus kohennella asemiaan, kun runkosarjaa on kaiken kaikkiaan jäljellä neljä ottelua. Ennen päivän kohtaamista Oulu on sarjassa sijalla kuusi. JBA on seitsemäntenä, yhden voiton oululaisia vähemmän keränneenä. Pudotuspeleihin etenevät kahdeksan parasta joukkuetta.

Viihdyttävää ottelusta voidaan enteillä etenkin joukkueiden edellisen kohtaamisen perusteella. Marraskuussa Oulussa pisteitä nakutettiin hurjaa tahtia ja lopulta JBA nappasi vierasvoiton lukemilla 104-107. Tuossa ottelussa Timi Puittinen heitti peräti 33 pistettä eikä Valtteri Leppänen jäänyt kummemmaksi 29 pisteellä.

– Viime kohtaaminen oli tosiaan melkoista kori-ilottelua. Ehkäpä nyt molemmat joukkueet pystyvät hieman parempaan puolustamiseen, arvioi JBA:n päävalmentaja Mikko Tupamäki.

Vaikka sarjassa on edetty tasatahtia, rosteriltaan JBA:n ja ”Ynnin” ryhmät ovat kovin erilaisia. Siinä missä JBA luottaa kollektiiviin, kotimaisiin voimiin ja nuoruuteen, on Oulun NMKY:n menestys kolmen yhdysvaltaisen vahvistuksen harteilla. Kaikki kolme fyysistä jenkkiä, Chrishon Briggs, Brian Moultrie ja Dedrick Basile ovat pelanneet yli 20 pisteen keskiarvolla. Paras kotimainen pelaaja, jyväskyläläisen HoNsUn kasvatti Semi Laine on esiintynyt NMKY-paidassa 12,7 pinnan keskiarvolla.

– Kolme jenkkiä, jotka tekevät kolmestaan 70 pistettä per peli. Se on tietenkin suurin haaste, miten heidän korityöskentelynsä saadaan pysäytettyä. Meidän pitää puolustaa heitä niin, etteivät pääse mukavuusalueelleen ja tuplata heitä, jotta joutuvat hakemaan ratkaisuja muiden pelaajien kautta, suunnittelee Tupamäki.

Tämän päivän matsin jälkeen JBA pelaa runkosarjassa vielä vierasottelut Korikouvoja ja HBA-Märskyä vastaan sekä kotiottelun Kristika Turkua vastaan. Koko syyskauden JBA:ta vaivanneet loukkaantumiset ovat Tupamäen mukaan vihdoin taakse jäänyttä. Esimerkiksi syksyllä Oulun vieraana JBA oli liikkeellä vain kahdeksalla pelaajalla, mutta viime otteluissaan joukkue on saanut kasaan yli kymmenen pelaajan rosterin.

Koripallon 1A-divisioonaa Jyväskylän Monitoimitalolla: JBA–Oulun NMKY pelataan lauantaina 23. helmikuuta klo 14.00.