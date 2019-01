JBA käänsi syksyn tappiot makeaksi voitoksi – "Mielestäni kenties kauden hienoin esitys"

Jyväskylä Basketball Academyn päävalmentaja Mikko Tupamäki huokui tyytyväisyyttä torstai-iltana, kun koripallon 1A-divisioonan ottelu Forssan Koripoikia vastaan oli päättynyt kotijoukkueen selvään voittoon lukemin 97-76. Syynä iloon oli erityisesti se, että FoKoPo oli syksyllä voittanut JBA:n kahdesti; ensin Suomen Cupissa ja sitten sarjapelissä.

– Heidän paikkapuolustus syksyllä oli meille todellista myrkkyä. Nyt pystyttiin vastaamaan siihen aivan eri tavalla, mikä osoittaa loistavaa kehitystä ja oppimista meiltä. Siksi tämä oli mielestäni kenties kauden hienoin esitys, Tupamäki kehui.

Ottelu lähti käyntiin todella vauhdikkaalla hyökkäyspelillä, suuntaan ja toiseen. Ensimmäisen neljänneksen jälkeen JBA johti 35-25 eli molemmat joukkueet olivat sadan pisteen tahdissa. Erityisesti tahtipuikkoa heilutti JBA:n kapteeni Samuli Oja, joka upotti neljä kolmen pisteen heittoa. Ojalle ottelu oli vasta kauden neljäs, sillä hän oli koko syksyn sivussa nilkkavamman vuoksi.

– Yllättävän normaalilta on pelaaminen tuntunut pitkän tauon jälkeen. Erittäin tyytyväinen olen joukkueen tekemiseen ja kyllähän omakin heitto tänään upposi, Oja hymähti ottelun päätyttyä.

Toisella neljänneksellä molempien pistetahti hieman rauhoittui, ja tauolle ottelun puolivälissä lähdettiin JBA:n johtolukemissa 55–40. Tauon jälkeen, kolmannella neljänneksellä, ottelu alkoi vaikuttaa taputellulta. JBA jatkoi kapealla materiaalilla Jyväskylään saapunutta FoKoPoa vastaan aktiivista ja nopeaa hyökkäyspeliä pyrkien väsyttämään kookkaammat vastustajat.

– Oli ihan suunnitelmallista kääntää peliä nopeasti. Silläkin uhalla, että tulisi jokunen tyhmä pallonmenetys, päävalmentaja Tupamäki paljasti.

– Tiedettiin ensimmäisen puolikkaan jälkeen, että pystytään puolustamaan paremmin. FoKoPon avausviisikko on todella laadukas, mutta meillä oli laajempi ja tasaisempi materiaali. Myös kaikki vaihtopenkiltä tulleet pelaajat pelasivat erittäin hyvin, Tupamäki jatkoi.

Terävöityneen puolustuksen myötä FoKoPon tämän kauden kärkipelaajat, yhdysvaltalaiset Isaac Williams ja Gilbert Talbot pysyivät kohtuullisen hyvin kurissa.

JBA:n ykkösmies oli Oja, joka heitti yhteensä 22 pistettä. Yhdeksästä kolmen pisteen heitosta sukkaan upposi kuusi.

Yli kymmeneen pisteeseen ylsivät myös Kalle Peltonen, Henry Boyd, Chrysostom Chukwuma ja Lauri Salovaara.

Salovaaralle ottelu oli viimeinen tällä kaudella, sillä hän muuttaa vaihto-opintojen vuoksi Brysseliin.

Torstai-illan mainio esitys vei JBA:n ensimmäistä kertaa tällä kaudella kolmen ottelun voittoputkeen.

Myös playoff-paikan kannalta voitto oli todella tärkeä. Nyt JBA nousi sijalle seitsemän, kun pudotuspeleihin pääsevät kahdeksan parasta. Runkosarjaa on pelaamatta seitsemän ottelua.

– On meillä mahdollisuuksia ottaa kovia tuloksia. Ensimmäinen tavoite on se playoff-paikka ja katsotaan sitten, kuka tulee vastaan puolivälierissä. Mutta ollaan me tasaisia vääntöjä pelattu niitä kärkiporukoitakin vastaan, loukkaantumisesta kovaan vireeseen toipunut Oja pohti.