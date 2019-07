JBA-nelikolla takanaan opettavainen, mutta rankka maajoukkuekesä – EM-kisadebytantti Niilo Kärkkäinen: ”Kiva huomata pärjäävänsä kovia maita vastaan”

Neljällä Jyväskylä Basketball Academyn pelaajalla on takanaan raskas, mutta antoisa kesä Suomen alle 20-vuotiaiden koripallomaajoukkueen mukana.

Niilo Kärkkäinen, Henry Boyd ja Ville Virtaharju edustivat JBA:ta jo viime kaudella. Heidän lisäkseen Suomen maajoukkuerosteriin kuului helsinkiläinen Aleksi Liukko, joka nähdään JBA-paidassa tulevalla kaudella. Boyd, Kärkkäinen ja Liukko ovat syntyneet vuonna 1999, Virtaharju vuonna 2000.



– Olihan se kuormittavaa ja raskasta olla monta viikkoa maajoukkueessa ja reissaamistakin tuli paljon, mikä vie aikaa palautumiselta. Oli se kuitenkin myös kivaa. Etenkin, kun ensimmäistä kertaa pääsin maajoukkueessa kunnolla pelaamaan, vain muutamalla maajoukkueleirillä aiemmin mukana ollut Niilo Kärkkäinen kuvailee.



Maajoukkueessa urakka päättyi tältä osaa viime sunnuntaina, kun Suomi pelasi päätösottelunsa Portugalissa U20 B-divisioonan EM-kisoissa. Maajoukkuekesä oli kuitenkin reilusti pariviikkoista Portugalin reissua pidempi.

U20-ryhmä pelasi jo juhannuksena kaksi kovaa harjoitusottelua Puolassa, kun se kärsi niukan tappion ja voitti jälkimmäisen koitoksen. Seurajoukkueessa nuorukaisten kausi oli päättynyt maaliskuun lopussa.



– Ensin palauduttiin kaudesta vähän aikaa. Sen jälkeen alkoivat fysiikkatreenit JBA:n kanssa ja nopeasti tulivatkin vastaan maajoukkueleirit. Pari viikkoa ennen juhannuksen Puola-otteluita kokoonnuttiin jo Helsinkiin maajoukkueen kanssa, Kärkkäinen kertoo kevään ja alkukesän aikatauluista.



EM-alkulohkossa kirvelevät tappiot



Käytännössä maajoukkueen mukana valmistauduttiin Portugalin turnaukseen arkisin maanantaista torstaihin. Viikonloppuisin Kärkkäinen ja muut JBA-pelaajat ehtivät käymään kotona Jyväskylässä.



Puolan reissun jälkeen kesäkuun lopussa kisaisäntä Portugali vieraili Suomessa kahden harjoitusmaaottelun verran. Ne Suomi hävisi, mutta antoi Portugalille tiukan vastuksen ja venytti toisen otteluista jatkoajalle.



– Valmistavista otteluista jäi itselleni positiivinen fiilis. Puola onnistuttiin kerran voittamaan, vaikka oltiin melkein parikymmentä pistettä tappiolla ja Portugali haastettiin hyvin, Kärkkäinen muistelee.



Kesän päätapahtumassa eli Portugalissa B-divisioonan EM-kisoissa Suomi voitti alkulohkossa Albanian ja Romanian, mutta tappiot Tshekkiä ja Bulgaria vastaan tarkoittivat, että pääsy kahdeksan parhaan pudotuspeleihin jäi haaveeksi. Näin ollen Suomi pelasi jatko-otteluissaan sijoista 9-16. Niissä Suomi voitti Unkarin ja uudelleen Albanian sekä hävisi Virolle. Lopullinen sijoitus oli 11:s.



– Totta kai harmitti alkulohkon jälkeen. Olisi haluttu päästä kahdeksan parhaan joukkoon ja saada kovempia pelejä. Tappiot alkulohkossa johtuivat ailahtelevista otteista pelien sisällä. Vastustaja sai liikaa pitkiä pisteputkia.



1999-syntyneet JBA-pelaajat avainrooleissa



EM-turnauksessa Kärkkäinen, Boyd ja Liukko kuuluivat joukkueen avainpelaajiin. Kärkkäinen kirjautti koko joukkueesta kovimmat minuutit, kun hän oli kentällä seitsemässä turnausottelussa keskimäärin rapiat 25 minuuttia. Vuotta nuorempana mukana ollut Virtaharju sai peliaikaa kahdessa ottelussa.



– Valmistavissa otteluissa pelasin laiturina (kolmospaikkaa), mutta loukkaantumisten vuoksi kisoissa pelasin nelospaikkaa. Ei se mitään haitannut, vaikka tosin vähän isompia kavereita vastaan joutui sitten puolustamaan, Kärkkäinen kertoo.



– Itselle tämä oli ensimmäinen kerta kisoissa, joten oli kiva huomata pärjäävänsä koviakin maita vastaan. Isoimmat kehityskohteet omassa pelaamisessa ovat pitkissä heitoissa, pohtii Kärkkäinen omaa onnistumistaan.



Aivan ykkösmiehistöllä U20-maajoukkue ei Portugalin EM-turnauksessa pelannut, koska osa ikäluokan parhaista pelaajista, kuten Mikael Jantunen ja Ville Tahvanainen, oli pelaamassa Italiassa universiadeissa niin sanotussa miesten haastajamaajoukkueessa. Universiadeissa voiton vei USA, Suomi sijoittui yhdeksänneksi.



– Olisi varmasti vaikuttanut lopputulokseen, jos he olisivat olleet mukana. Käytännössä ikäluokkamme ykkösnimet olivat EM-turnauksen sijasta universiadeissa, Kärkkäinen uskoo.



B-divisioonan EM-kisat voitti isäntämaa Portugali, joka kaatoi finaalissa Suomen alkulohkovastustaja Tshekin. Samaan aikaan Israelissa pelatuissa alle 20-vuotiaiden A-divisioonan eli 16 parhaan maan EM-kisoissa kultaa voitti niin ikään järjestäjämaa, hopealle ylsi Espanja ja pronssille Saksa.



JBA-pelaajat kiinnostavat myös Korisliigassa



Tämän viikon maajoukkueen mukana urakoineet nuorukaiset ovat saaneet levätä, mutta valmistautuminen seurajoukkuekauteen jatkuu käytännössä välittömästi.



– Tulevan kauden ainakin pelaan vielä JBA:ssa. Ensi viikolla jatkuu treenit. On tässä käännettävä jo katseet ensi kautta kohti, Kärkkäinen pohtii.



1A-divarissa eli toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavasta JBA:sta on siirtynyt parin viime kauden aikana nuoria myös Korisliigaan. Viimeisimpänä 22-vuotias Valtteri Leppänen, jonka siirtymisestä kestomenestyjä Joensuun Katajaan uutisoitiin viime viikonloppuna.



– Itselläni ei ole konkreettista tavoitetta mistään tietystä sarjasta. Haluan nähdä, mihin taidot omalla urallani riittävät. Toivottavasti pelaan tulevaisuudessa mahdollisimman korkealla, sanoo Kärkkäinen.