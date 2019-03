82 JBA

92 Lahti

Jyväskylä Basketball Academy pääsi yllättäen avaamaan puolivälieräsarjan vastaan kotisalissaan. JBA:lle avautui siten todellinen mahdollisuus napata arvokas päänahka runkosarjan voittajasta, sillä Lahden pelaajien kunto oli vielä ottelun aikanakin kysymysmerkki.

Lahden päävalmentaja Petri Vellingin mukaan Vesa Mäkäläisellä, Roi Bymanilla, Aleksanteri Aholalla ja Otto Aallolla ei ollut koko viikon aikana yhtään koripalloharjoitusta alla. Sairastelleista ainoastaan Aalto pelasi perjantaina lahtelaisten avausviisikossa.

JBA tukeutui oikeaoppisesti nopeisiin siirtymiin ja kaukoheittoihin isokokoista vastustajaa vastaan. Kotijoukkue heitti ilmaan peräti 41 kolmen pisteen heittoa ja onnistuikin niissä kohtuullisesti 14 kertaa.

Väkivahvan lahtelaisjoukkueen rooli oli perjantaina hidastaa peliä ja pelata palloa korin alle sekä ampua vain vapaan paikan auetessa kauempaa. JBA:lle vihellettiin ottelussa yhteensä 33 virhettä, pääosin korinaluskamppailuista, jonka seurauksena Lahti pääsi yrittämään vapaaheittoviivalta kaikkiaan 51 kertaa.

JBA:n joukkuevirheet täyttyivät jokaisella jaksolla ennen puoliväliä, neljännellä jo kolmen minuutin pelin jälkeen. Vierasjoukkueen amerikkalaisvahvistukset olivat läpi pelin vaikeita pideltäviä. Ottelussa 19 pistettä heittänyt Henry Pwono oli edukseen erityisesti ensimmäisellä puolikkaalla, kun kentän tähtenä tehoilla 27/10/3/3 loistanut Jarred Jones vain paransi otteitaan ottelun edetessä.

Niilo Kärkkäinen 13/4 ja Valtteri Leppänen 14/1/3 olivat kotijoukkueen tehokkaimpia. JBA:n tasaisesta rivistöstä ei kuitenkaan noussut yksittäistä sankaria, joka olisi lisäonnistumisilla kaaren takaa tuonut Jyväskylän todelliseen taisteluun voitosta.

– Me saimme koko ajan virheitä sisäpuolustamisesta ja jouduimme tuplaamaan. Menetysten lisäksi kaikki Lahden korit tulivat sisäpelaamisesta. Meidän ei annettu puolustaa, noitui JBA:n päävalmentaja Mikko Tupamäki ottelun tuomarilinjaa.

Lahti karkasi toisella jaksolla pariin otteseen kymmenen pisteen päähän, mutta JBA punnersi kerta toisensa jälkeen takaisin. Kolmannen jakson viimeisen viiden minuutin aikana Jyväskylälle tuli synkkä pariminuuttinen ja Lahti karkasi viimeiselle neljännekselle 11 pisteen johtoasemasta.

Lahti repi eron neljännen jakson alussa vielä 14 pisteeseen ja vaikka mustapaidat väsyivätkin lopussa, ei JBA:n taistelu riittänyt enää kymmentä pistettä lähemmäksi.

– Meillekin oli ihan kysymysmerkki miten meidän sairastelleet jaksavat. Isompi asia on nyt mikä heidän vointi on huomenna. Me isompana joukkueena väänsimme korin alla ja tämä oli ihan sellainen matsi mitä odotinkin, Lahti Basketballin käskyttäjä Petri Velling summaa.

Ottelusarjan kaksi seuraavaa ottelua pelataan Lahden suurhallissa, jossa runkosarjan voittanut Lahti Basketball ei ole hävinnyt koko kauden aikana kertaakaan. Jyväskylän on voitettava näistä vähintään toinen saadakseen ottelusarja vielä kertaalleen Keski-Suomeen.

Seuraava kysymysmerkki on, että miten Lahden sairastelleet pelaajat toipuvat sunnuntain toiseen kohtaamiseen.