JJK julkisti kaksi jatkosopimusta – maalivahti odottaa jo kuumia paikallisderbyjä

Kakkosessa ensi kesänä jalkapalloileva JJK julisti tiistaina kahden pelaajan jatkosopimukset. Maalivahti Tatu Österlund, 20, sekä keskikenttäpelaaja Eeli Liukkonen, 18, jatkavat seurassa kaudella 2019.

JJK:n kortteliliigasta aloittanut ja seuran junioriputken läpikäynyt Österlund ehti pelata viime kaudella 18 ottelua Kakkosta Mikkelin Pallo-Kissojen maalilla, minkä jälkeen hän siirtyi loppukaudeksi JJK:hon. Ykkösessä hän pääsi kentälle kauden viimeisessä ottelussa AC Oulua vastaan.

– Viime kausi Mikkelissä oli opettavainen. Pääsin pelaamaan paljon ja sitä kautta kehittymään. Olen iloinen sopimuksesta ja tulevaan kauteen lähden hyvillä fiiliksillä. Tavoitteenani on tietenkin päästä pelaamaan paljon ja varsinkin derbyjä odotan innoissani. Mikkelin derbyssä valtaosa pelaajista oli muualta kotoisin, Jyväskylässä tilanne on päinvastoin. Derbyt tulevatkin varmasti olemaan kuumia kauden kohokohtia, hehkuttaa Österlund JJK tiedotteessa.

Jyväskylän herruudesta kamppailee ensi kesänä JJK:ta vastaan FC Vaajakoski.

JJK:n juniorituotannon kasvatti Eeli Liukkonen pääsi viime kaudella hakemaan tuntumaa miesten peleistä. Pelejä Kolmosessa Villikettujen riveissä kertyi 17, joissa taitava keskikenttäpelaaja pääsi maalin makuun 9 kertaa. Nuorukainen keräsi kokemusta myös Ykkösen tasolta päässen kentälle 10 ottelussa, joissa syntyi yksi maali.

– Ensimmäinen kausi edustusjoukkueen mukana oli todella kehittävä, vaikka peliaikaa ei hirveästi vielä saanutkaan. Ensimmäiset minuutit aikuisten sarjassa on nyt kuitenkin takana ja nälkä on kasvanut. Tavoitteenani on ensi kaudella päästä pelaamaan paljon ja saada ehjä kausi niin itselleni, Liukkonen kertoo JJK:n tiedotteessa.