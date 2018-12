JJK nappasi paluumuuttajan Mikkelistä ja teki neljä muutakin sopimusta

Jalkapallon Kakkosessa ensi kaudella pelaava JJK on tehnyt viisi uutta pelaajasopimusta kaudelle 2019. Mikkelistä paluun kettuseuraan tekee 22-vuotias keskikenttäpelaaja Ville Kirvesoja. Lisäksi ensi kauden joukkueeseen liittyvät laitapuolustajat Jonne Porkka, 21, ja Juho Laine, 18, hyökkäyspään pelaaja Niklas Kauppinen, 17, sekä keskikenttäpelaaja Rasmus Ervasti, 17.

Keskikentällä viihtyvä Kirvesoja on pelannut viimeksi kettupaidassa kaudella 2017, jolloin hän pelasi edustusjoukkueen mukana Suomen cupissa ja Villiketuissa Kakkosta. Viime kauden hän pelasi Kakkosta isossa roolissa Mikkelin Pallokissoissa, joka taisteli loppuun saakka jopa noususta Ykköseen. Jyväskylän yliopistossa tietojärjestelmätieteitä opiskeleva Kirvesoja on innoissaan paluusta Jyväskylään.

– Mikkelin reissu oli hyvä ja sain paljon vastuuta, mutta on kiva palata takaisin Jyväskylään. Treeneissä on ollut hyvä tekemisen meininki ja mukana on paljon taitavia jätkiä. Ensi kesän derbyt varsinkin sytyttävät! Siellä on paljon vanhoja tuttuja vastassa, Kirvesoja toteaa JJK:n tiedotteessa.

Vasenjalkainen laitapuolustaja Porkka oli myös pelaamassa Villikettujen paidassa Kakkosta kaudella 2017. Viime kausi meni ohi loukkaantumisen vuoksi, mutta nyt Porkka odottaa jo alkavaa kautta ja tulevia derbyjä mielenkiinnolla.

Kauppinen, Ervasti ja Luoma ovat entuudestaan tuttuja päävalmentaja Basam Elfadlille JJK -junioreista. Taitava ja terävä hyökkäyspään Kauppinen on iskenyt junioripeleissä hyvän määrän maaleja ja pääsi viime kaudella tunnustelemaan myös Ykkösen vauhtia parin ottelun verran.

Ervasti on niin ikään kunnostautunut maalinteossa junioreissa. Viime kaudella pelikokemusta kertyi B-junioripelien lisäksi Kolmosessa Villikettujen paidassa.

Luoma on monikäyttöinen ja fiksu joukkuepelaaja, joka viime kaudella pelasi Villiketuissa Kolmosta.