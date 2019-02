JKU-leiriin tipahteli vino pino mestaruuksia nuorten SM-halleissa

Lavealla pensselillä yleisurheilumenestystä maalaavalla Jyväskylän Kenttäurheilijoilla on perinteisesti ollut yksi laji, jossa se on onnistunut piirtämään myös yksityiskohdat tarkasti. JKU:n aitajuoksuperinteet ovat pitkät, ja nuorten SM-hallien perusteella leipälaji on yhä tuttu. JKU-leirissä juhlittiin Joensuussa kolmen eri pika-aitakisan jälkeen mestaruutta.

22-vuotiaiden naisten mestaruudesta iso osa tosin on tamperelaista tuotetta, sillä kultaa juossut Julia Enarvi edusti viime syksyyn asti Tampereen Pyrintöä. Nyt hän kiihdytti aitaviidakon ykköseksi ajalla 8,33.

JKU:n nuorista miesaitureista voittoihin ylsivät Juuso Peltola ja Miska Sundberg. Peltola oli mestari 19-vuotiaiden kisassa ajalla 8,04 ja Sundberg 22-vuotiaiden sarjassa ajalla 8,18. Neljännen aitamitalin JKU-leiriin toi Arttu Peltola, joka oli 17-vuotiaiden kilpailussa pronssilla ajalla 8,11.

Kaikkiaan kisojen päätöspäivä toi Jyväskylään kuusi mestaruutta. Jonatan Kinnunen kohosi kisoissa tuplamestariksi, sillä lauantaina 17-pituuden voittanut Kinnunen oli sunnuntaina paras kolmiloikassa pompittuaan 14,69. Kinnusen edellä 17-vuotiaiden kaikkien aikojen hallitilastossa ovat vain Tommi Evilä ja Janne Harju tuloksin 15,09 ja 15,03.

– Alussa läksin rennosti. Hyppäsin sellaisella 80 prosentin teholla ja lisäsin tehoa ja yritystä pikkuhiljaa kisan aikana, Kinnunen kertoi SUL:n tiedotteessa.

Loikkapaikalla JKU:n edustajista ykköseksi kohosi myös Ada Koistinen, joka oli 22-vuotiaiden kisassa paras tuloksella 12,77.

Tuplamestaruuteen ylsi myös Venla Saari, joka 800 metrin kullan jatkoksi otti sunnuntaina ykkössijan 17-vuotiaiden 1 500 metrillä. Voittoaika oli 4.39,69. Alisa Virtanen varmisti kisassa jyväskyläläisille kaksi mitalia, sillä hän kiri tiukassa kamppailussa pronssille.

– Tästä tuli taktiikkajuoksu, kun kukaan ei halunnut lähteä vetämään. Viimeisessä kaarteessa kuulin takana tulevien hengityksen ja pelkäsin, että Alisa ja Pinja (Kotinurmi) ohittavat minut. Juoksin loppusuoran niin lujaa kuin pääsin, Saari kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Mitaleille keskisuomalaisista ylsivät myös JKU:n Janette Niemi, joka oli kolmas 22-vuotiaiden 800 metrillä sekä Viitasaaren Viestin Vilma Räsänen, joka oli pronssilla 17-vuotiaiden kuulassa.