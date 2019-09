JKU tavoittelee Ylivieskasta Kalevan Maljaa ja naisten 4x100 metrin Suomen ennätystä – ”Mukava välillä kilpailla seuran eteen”

Suomen kotimainen yleisurheilukesä huipentuu viikonloppuna SM-viesteihin Ylivieskassa. Jyväskylän Kenttäurheilijat puolustaa SM-viestien parhaan seuran titteliä. Vuosi sitten SM-viestit kilpailtiin Mikkelissä. Silloin JKU kahmi eniten seurapisteitä jättäen sijoille kaksi ja kolme Tampereen Pyrinnön ja Helsingin Kisa-Veikot.



Viime vuonna JKU voitti myös Kalevan Maljan olemalla eniten kesän eri SM-kisoista pisteitä kahminut seura. Myös nyt JKU:lla on erinomaiset mahdollisuudet valloittaa kyseinen titteli, kaikkiaan viidettä kertaa seuran historiassa. JKU nousi Kalevan Malja -kilpailun johtoon viime viikonloppuna Porvoossa käytyjen nuorten yleisurheilun SM-kisojen myötä.



Lähes koko kesän vieneestä loukkaantumisesta toipunut Aino Pulkkinen, 21, on yksi JKU:n naisista sekä 4x100 metrin että 4x400 metrin joukkueissa.



– Olen joskus tosi kauan sitten juniorina ollut mukana SM-viesteissä Äänekosken Urheilijoiden joukkueessa, mutta periaatteessa tämä on ensimmäinen kerta, kun pääsee kunnolla näihin kisoihin. Odotan viesteistä yhteisöllistä tapahtumaa. Mukava välillä mennä seurana ja kilpailla seuran eteen, ei niinkään yksilönä, Pulkkinen tunnelmoi.



Naisten pikaviesteihin JKU:lla on asettaa tuulennopeat ryhmät. Kolmikko Hanna-Maari Latvala, Pulkkinen, Anniina Kortetmaa muodostavat rungon sekä 4x100 metrillä että 4x400 metrillä. Nelikon 100 metrillä täydentää Nooralotta Neziri, 400 metrillä Emma Koistinen.



– Molemmilla matkoilla haemme kirkasta mitalia ja sen lisäksi tavoitellaan 4x100 metrillä Suomen ennätystä (43,37), Pulkkinen tuumii itsevarmana.



Pulkkiselle viestit ovat kesän viimeinen kisa. Kun suurin osa kilpailukaudesta meni loukkaantumisen vuoksi sivusuun, se luonnollisesti turhauttaa.



– Tympäiseehän se, että kausi loppuu näin lyhyeen nyt. Ehdin tässä päästä kuitenkin ihan hyvään kuntoon vielä, viime viikonloppuna nuorten SM-kisoissa N22-sarjassa 100 ja 200 metriä voittanut Pulkkinen harmittelee.



Ylivieskassa myös monta Dohaan matkaavaa



Ylivieskan Kuulan järjestämissä SM-viesteissä nähdään lauantain ja sunnuntain aikana iso joukko Suomen kärkiyleisurheilijoita. SM-viesteille tuttuun tapaan matkojen kirjo on monipuolinen ja monet juoksijat pääsevätkin testaamaan itseään myös hieman vieraammilla matkoilla.



Dohaan, yleisurheilun MM-kisoihin nimetyistä juoksijoista Nooralotta Neziri on siis mukana JKU:n naisten 4x100 metrin joukkueessa. 3000 metrin esteissä kesän aikana loistanut Topi Raitanen edustaa HKV:tä 4x1500 metrin ja 4x800 metrin viesteissä. Niin ikään Dohaan matkaava seitsenottelija Maria Huntington kuuluu Tampereen Pyrinnön naisten pikaviestijoukkueeseen.



Monta matkaa viikonloppuna urakoivia juoksijoita Jyväskylän Kenttäurheilijoista löytyy useita. Aitajuoksija Elmo Lakka kisaa sekä 4x100 metrin että 4x400 metrin joukkueissa. Lakalla on edelleen mahdollisuudet yltää rankingin kautta Dohan MM-kisoihin päämatkallaan 110 metrin aidoissa. Toinen JKU:n pika-aituri Ilari Manninen juoksee niin ikään 4x100 metriä ja 4x400 metriä.



Kalevan Kisoissa mitalin sekä 3000 metrin esteissä että 5000 metrillä ottanut Eemil Helander urakoi Ylivieskassa 4x800 metrin ja 4x1500 metrin joukkueissa. 400 metrin aitajuoksussa urallaan henkilökohtaisia SM-mitaleita kahminut Petteri Monni kuuluu SM-viesteissä 4x100 metrillä JKU:n kakkosjoukkueeseen ja 4x400 metrin joukkueeseen.



JKU:n naisista useamman matkan urakoi siis jo aiemmin mainittu kolmikko Latvala, Pulkkinen, Kortetmaa. 4x100 ja 4x400 metrin matkoilla JKU:lta löytyy naisissa myös kakkosjoukkue, jonka myötä useamman matkan urakoivat Heini Ikonen, Emmi Mäkinen ja Gia Reinholm.



Jos mukaan laskuun otetaan myös nuorten ja junioreiden sarjat, löytyy useammalla matkalla urakoivia ja luultavasti myös mitaleita kahmivia JKU-urheilijoita lisää. Ylivieskassa ratkotaan nimittäin aikuisten matkojen lisäksi SM-mitaleita myös 15-vuotiaiden, 17-vuotiaiden ja 19-vuotiaiden sarjoissa.



Yleisurheilun SM-viestit Ylivieskassa 7.-8. syyskuuta.