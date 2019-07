JKU:n Ilari Manninen tavoittelee viimeisissä nuorten arvokisoissaan finaalipaikkaa – ”Perustaso on noussut, mutta huippujuoksut puuttuvat”

Yleisurheilun 22-vuotiaiden EM-kilpailut käynnistyvät tänään Ruotsin Gävlessä. Suomen joukkueeseen nuorten EM-kisoihin valittiin peräti 46 urheilijaa.



Edellisissä 22-vuotiaiden EM-kisoissa toissa kesänä Puolassa Suomi saavutti kolme mitalia, kun Simo Lipsanen toi kolmiloikasta hopeaa ja pronssille ylsivät kymmenottelija Elmo Savola sekä miesten 4x100 metrin viestijoukkue.



Tällä kertaa Suomen ykkösnimet 22-vuotiaiden EM-kisoissa taitavat löytyä naisten puolelta. Moukarinheittäjä Krista Tervo kiskaisi Jyväskylässä Harjun GP-kisoissa kesäkuussa ensimmäisenä suomalaisena naisena yli 70 metriä. Uusi suomenennätys kirjataan 70,18. Korkeushyppääjä Ella Junnila on parannellut Suomen ennätystä jo parikin kertaa tänä kesänä. Uusin ennätys 195 syntyi viime viikolla Tampereella. Myös seitsenottelija Maria Huntington on ollut ennätysvireessä useassa lajissa.



Keskisuomalaisia seuroja edustavia urheilijoita Gävleen nimettiin kolme. Naisten sadan metrin aidoissa kilpailee Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Julia Enarvi, miesten 110 metrin aidoissa Ilari Manninen (Jyväskylän Kenttäurheilijat) ja miesten keihäänheitossa Lassi Saarinen (Keuruun Kisailijat).





Edellinen ennätysjuoksu ei lähelläkään täydellistä





Syksyllä 22-vuotta täyttävä Manninen voi kilpailla nyt nuorten arvokisoissa viimeistä kertaa. Hänelle kyse on kauden päätapahtumasta.



– Jämsänkosken karnevaaliviikonlopun jälkeen on otettu kevyesti ja lepäilty. Nyt on ihan hyvä vire päällä EM-reissua ajatellen, Manninen luottaa.



Alle 20-vuotiaiden EM- ja MM-kisat ovat tulleet Manniselle jo aiemmin tutuksi. Ruotsin Eskilstunassa 2015 hän jäi nuorten EM-kisoissa välieriin. Nyt tavoitteena on finaalipaikka.



– Sellainen 13,9-alkuinen aika riittää finaaliin, Manninen arvioi.



Miehen oma ennätys on tällä hetkellä 14,02. Sen hän juoksi Jyväskylän GP-kisoissa ennen juhannusta. Juoksuun hän ei kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen. Viime kesän Kalevan Kisojen pronssimitalisti uskoo, että rahkeita jopa muutaman kymmenyksen kovempaan aikaan löytyy jo jaloista.



– Sinänsä olen tyytyväinen kehitykseeni, että edellisen oman ennätykseni alle pääsen sellaisella perusjuoksulla. Tuossa Jyväskylässä juostussakin ennätyksessä tuli aika pahoja kolhuja muutamiin aitoihin. Perustaso on siis hyvä, mutta sellaiset huippujuoksut odotuttavat vielä itseään, Manninen kuvailee.



Mannisen ensimmäinen juoksu eli 110 metrin aitojen alkuerä on ohjelmassa torstai-iltana, mahdollinen välierä ja finaali juostaan perjantai-iltana. Samanlainen on Julia Enarvin ohjelma naisten 100 metrin aidoissa. Lassi Saarinen heittää keihään karsintakilpailussa torstai-iltana ja mahdollisesti finaalissa lauantai-iltana.



22-vuotiaiden yleisurheilun EM-kilpailut Ruotsin Gävlessä 11.-14. heinäkuuta.