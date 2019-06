JKU:n Suomen mestari joutuu pakkolomalle: Jalkavamma pitää Aino Pulkkisen sivussa radalta ainakin osan kesästä

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden pikajuoksija Aino Pulkkinen on sivussa ainakin osan kuluvaa kilpailukautta. Hallitsevan 400 metrin Suomen mestarin nilkassa ja jalkapöydän alueella on rasitusmurtuma.

– Jalka tutkitaan vielä tarkemmin ensi viikolla. Pyritään löytämään syy, miksi näin kävi. Johtuuko se esimerkiksi nilkan virheasennosta. Minulla oli pienempi murtuma oikeassa jalassa viime vuonna, Pulkkinen sanoo Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

Äänekosken Urheilijoiden kasvatti on noussut pikajuoksun kansalliseen eliittiin parin viime kesän aikana. Pulkkinen, 21, on monipuolinen juoksija, joka viihtyy kaikilla matkoilla 100 metrin ja 400 metrin väliltä. JKU-juoksijalla on takanaan vahva harjoituskausi ja hyvin mennyt hallikausi, joka toi Kuopiosta hallimestaruuskilpailuista 200 metrin mestaruuden ja 60 metrin hopean. Ulkoratakauden hän avasi juoksemalla JKU:n 4x100 ja 4x400 metrin viestijoukkueissa ja henkilökohtaisella 400 metrillä seurajoukkueiden Euroopan cupissa.

– Jalassa alkoi tuntua kipua keväällä, mutta se ei haitannut harjoittelua. Kun kipu ei poistunut, menin tutkimuksiin ja sieltä löytyi kaksi murtumaa, Pulkkinen sanoi.

– Nyt jalkaan ei saa varata kahteen viikkoon. Sen jälkeen toiveissa on aloittaa kuntoutus ja korvaava harjoittelu. Toivon mukaan pystyisin vielä loppukesästä juoksemaan jonkin kilpailun. Sikäli harmittaa, että olen hyvässä kunnossa. Kevään harjoittelu meni hyvin.