JPS ravisteli apinan selästään ja käynnisti kotonaan hirmuiset 11-0-maalijuhlat

Jyväskylän Seudun Palloseura rökitti kotonaan Oulun Luistinseuran totaalisesti jääpallon Bandyliigassa. Pisteet olivat jyväskyläläisille kolmen ottelun jälkeen kauden ensimmäiset.

Riku Hämäläinen avasi maalinteon yhdeksän minuutin kohdalla. Maaleja tuli tasaisesti, ja puoliajalla pöytäkirjaan oli tehty jo kuusi osumamerkintää. Kymmenlukemiin JPS siirtyi 76 minuutin pelin jälkeen.

Hämäläinen ja Jarno Eronen tekivät pelissä kaksi maalia, Lasse Tammilehto ja Tuomas Rintala taas merkkauttivat pisteet 1+2.

JPS-valmentaja Mika Hyppönen oli helpottunut kauden avausvoitosta. Aiemmissa peleissä hyvä meno ei ollut näkynyt tulostaululla.

– Voitto on tärkeä sen takia, että epäusko ei hiivi puseroon turhaan.

Oululaisilla ei lopulta ollut pelillisesti paljoa sanottavaa.

– OLS ei pysynyt menossa mukana ollenkaan puolustuksellisesti. He ehkä keskittyivät vastaiskupelaamiseen ja maalivahtinsa pitkiin avauksiin, Hyppönen analysoi.

JPS:n taival sarjassa jatkuu heti sunnuntaina, kun se kohtaa Tornion LRK:n.

– Heillä on tosi hyviä pelaajia, mutta samalla joukkue on todella epätasainen. Heillä on vaaralliset erikoistilanteet, erityisesti kulmalyönnit.