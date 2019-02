JPS saa runkosarjan viimeiseen otteluun vieraaksi HIFK:n: ”Ikävä vastustaja, joka pelaa sääntöjen rajamailla”

Jääpallon Bandyliigan runkosarja pelataan päätökseensä alkavana viikonloppuna. Jyväskylän Seudun Palloseura pelaa runkosarjan viimeisen ottelunsa kotijäällä Viitaniemessä lauantaina, kun vieraaksi saapuu perinteikäs HIFK Helsingistä.



Ennen viikonloppua JPS on sarjataulukossa sijalla neljä. Voitolla sillä on ohuen ohut sauma nousta jopa kakkoseksi. Omissa käsissä se ei kuitenkaan ole, sillä tällä hetkellä sijoilla kaksi ja kolme olevilla Akilleella ja Kamppareilla pelejä on jäljellä vielä kaksi.



– Lauantain pelissä ei pisteiden valossa luultavasti ole panosta. En usko, että Akilles tai Kampparit niin pahasti sähläävät viimeisillä kierroksillaan, pohtii JPS:n joukkueenjohdosta Toni Laatanaho.



Vaikkei ehkä runkosarjan sijoitusten kannalta, muuten lauantain pelissä kyllä mielenkiintoa riittää. JPS saa nimittäin puolivälieriin vastaansa mahdollisesti juuri HIFK:n, sillä helsinkiläiset sijoittuvat runkosarjassa mitä luultavimmin viidenneksi.



– Sanoisin näin, että nyt lauantaina on tärkeintä pelata ehjä ja onnistunut peli. Mieluummin niin, kuin voitto huonolla pelillä. HIFK on vuosikaudet ollut ikävä vastustaja, joka pelaa sääntöjen rajamailla ja osaa puolustaa tiiviisti – sellaisella voi pudotuspeleissä menestyä. Vaikka viime kausina ollaan usein heidät voitettu, aliarvioida joukkuetta ei voi missään nimessä, Laatanaho tuumii.



Tammikuun loppu Bandyliigassa vietettiin maaottelutaukoa jääpallon MM-kisojen vuoksi. Niissä Suomi saavutti kolmatta vuotta perätysten pronssiset mitalit. Maaottelutauon jälkeen JPS on pelannut yhden ottelun, kun se keskiviikkona kohtasi Porissa Narukerän. Tuo ottelu päättyi JPS:n komeaan vierasvoittoon lukemin 3-6, vaikka avauspuoliajan joukkue vaikeuksissa olikin.



– Maaottelutauko oli meille treenin ja levon jaksottamista. Meiltä ei maajoukkuetehtävissä ollut muita kuin Aleksi Niemi, joka pelasi Venäjällä alle 19-vuotiaiden poikien MM-kisoissa, Laatanaho kertoo.



Huomenna vieraaksi saapuvan HIFK:n jyväskyläläiset kohtasivat viimeksi noin kuukausi sitten. Silloin JPS haki Helsingistä arvokkaan 2–3-vierasvoiton, kun maalinteossa ”Jipsiltä” onnistuivat Saku Hämäläinen kahdesti ja kapteeni Tuomas Rintala kerran. Hämäläinen on ollut vaikean alkukauden jälkeen oivassa vireessä muutoinkin. Narukerää vastaan keskiviikkona hän iski peräti neljästi. Kaiken kaikkiaan nuori hyökkääjä on tehnyt 17 ottelussa 24 maalia. Bandyliigan pelaajista vain Kampparien Kalle Lempinen on maalannut useammin.



Bandyliigan runkosarjaottelu JPS–HIFK pelataan Viitaniemen liikuntapuistossa lauantaina 9. helmikuuta klo 15:00.