JYP jatkoi voittoputkeaan tahmealla pelillä – "Kolme pistettä lämmittää aina"

Jääkiekkoliigan tyvipään joukkue Mikkelin Jukurit laittoi kovavireisen JYPin tiukoille hurrikaanipaitojen kotikaukalossa lauantaina. Lopulta JYP nipisti viidennen perättäisen voiton maalein 2–1.

Jukurit siirtyi avauserässä johtoon Ville Leskisen ylivoimamaalilla. Anton Stråka tasoitti hetkeä myöhemmin. Kovan kamppailupelin ratkaisi Liigan ikänestori Jani Tuppurainen kolmannen erän alussa.

– Meillä oli hyviä paikkoja, mutta ei mennyt sisään. Löydettiin kuitenkin keino voittaa. Kolme pistettä lämmittää aina, pistepörssin nelosmies summasi.

Torstaina JYP kaatoi sarjakärki Kärpät rallatellen, mutta lauantaina oli Jukureita vastaan vaikeaa.

– Jukureita vastaan on aina tämmöistä peliä. Ei voida sanoa, että alisuoriuduttiin. Pitää nostaa heille hattua. He pelaavat omanlaista peliään ja taistelevat hurjasti. Heillä on oma identiteetti, Tuppurainen jatkoi.

Jukureiden maalivahti Sami Rajaniemi kuului ottelun hahmoihin 30 torjunnallaan. Myös JYPin maalilla Niko Parkkinen torjui komeat 27 kertaa. Parkkinen tuli torstain Kärpät-voitossa JYPin maalille toisessa erässä.

– Tällä hetkellä Eetu ei ole pelikuntoinen. Mennään peli kerrallaan. Toivottavasti ei ole vakavampaa, JYP-luotsi Pekka Tirkkonen kommentoi ykkösvahti Eetu Laurikaisen loukkaantumistilannetta.