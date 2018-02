JYP kaatoi Växjön ja juhli CHL:n voittoa – jyväskyläläisjoukkue katkaisi ruotsalaisten ylivallan

JYP venyi loistavaan suoritukseen, kun se kaatoi jääkiekon Mestarien liigan eli CHL:n loppuottelussa ruotsalaisen Växjön maalein 2–0.

Voitto tuo jyväskyläläisseuralle runsaasti rahaa, sillä CHL:n ykkönen saa 300 000 euron palkintosumman. Växjön tilille napsahtaa kakkossijasta 200 000 euroa.

JYPin voiton arvoa nostaa se, että Växjö lähti kotihallissaan pelattuun finaaliin selvänä ennakkosuosikkina. Joukkue johtaa kovatasoista Ruotsin liigaa ylivoimaisesti. JYP sen sijaan on ollut viime aikoina kovassa otteluruuhkassa.

Jyväskyläläisten ykköshahmo loppuottelussa oli maalivahti Jussi Olkinuora , joka pelasi loisto-ottelun ja keräsi 31 torjuntaa.

Joonas Nättinen viimeisteli kamppailun avausmaalin toisessa erässä, kun hänen rannelaukauksensa yllätti ylivoimalla Viktor Fasthin helpohkosti.

JYP tuli otteluun ennakkoluulottomasti, mutta alun jälkeen hallinta alkoi kääntyä ruotsalaisisännille. Växjö pääsi pelaamaan toisessa erässä myös kahden miehen ylivoimalla, mutta se ei hyödyntänyt etsikkoaikaansa.

Päävalmentaja Virtanen yllättyi

Kamppailu kulki lähinnä kotijoukkueen hallinnassa, mutta jyväskyläläisten vahva puolustuspelaaminen ja Olkinuoran torjunnat pitivät ruotsalaisjoukkueen nollilla. Växjöltä myös hylättiin maali, kun Martin Lundbergin katsottiin estäneen Olkinuoraa.

Ottelun lopussa Växjö otti Fasthin pois maaliltaan ja pelasi hetken kuudella neljää vastaan.

Loppunumerot niittasi kuitenkin JYPin Janne Kolehmainen . Osuma syntyi ottelun päätösminuutilla tyhjään maaliin.

– Tämä oli meille yllätys, koska tiesimme, kuinka vahva Växjö on etenkin kotihallissaan, JYPin Marko Virtanen myönsi C More Sportin tv-haastattelussa.

JYPistä tuli samalla ensimmäinen CHL:n voittanut suomalaisseura. Kolmella edelliskaudella ruotsalaisryhmät – Luulaja kerran, Frölunda kahdesti – olivat vieneet ykkössijan nimiinsä.

JYP on toki päässyt maistamaan kansainvälistä menestystä myös aiemmin, sillä se voitti European Trophy -turnauksen vuonna 2013.